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Постер фильма Человек с Арана
7.2
Киноафиша Фильмы Человек с Арана
7.2

Человек с Арана

, 1934
Man of Aran
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма Человек с Арана
7.2

Причины посмотреть

О фильме

Классика кинематографа, лауреат Венецианского кинофестиваля (премия за «лучший иностранный фильм»), «лучшая черно-белая документальная лента, когда-либо сделанная», по мнению современной критики — все это «Человек из Арана» (1934). Фильм, изучаемый в любой, наверное, киношколе, который невозможно найти ни на DVD, ни даже в музейных кинотеатрах.

Фильм оскаровского номинанта Роберта Дж. Флаэрти (это его Орсон Уэллс называл одним из величайших своих современников) — это документальный слепок жизни ирландских островов Аран. На окруженных водой скалах живут люди, которые сажают картофель при помощи водорослей (с землей и удобрениями на островах проблема), а масло для ламп добывают из жира акул, которых убивают острогами. Документализм этой повести о настоящих человеках дополняет художественный вымысел. Так, безымянная семья (муж, жена, мальчик и младенец (?)), находящаяся в центре повествования — это вовсе не семья. Кастинг, правда, проводился среди местных жителей, но команда Флаэрти отбирала в актеры тех, кто, по их мнению, наиболее киногенично смотрелись вместе (поэтому трое основных актеров носят разные фамилии). Охотников на акул тоже пришлось пригласить из Шотландии.

Чтобы снять этот медитативной красоты фильм, Флаэрти провел на острове два года. Он же и был оператором, причем оператором гениальным —  «Человека из Арана» до сих пор изучают профессионалы.

«Человека c Арана» (1934) невозможно описать словами—потому что фраза «документальное кино про тяжелую жизнь и рыбную ловлю на ирландских островах Аран» не передает ничего, что есть в этом фильме. Одна из лучших работ классика Роберта Дж. Флаэрти не только демонстрирует невероятную операторскую работу (за камерой стоял сам реежиссер) и показывает море так впечатляюще, как оно редко выглядит на экране, но и вскрывает целый культурный пласт жизни в Ирландии. Редчайшая возможность увидеть фильм, столь серьезно повлиявший на дальнейшую историю кино, на большом экране, во всем его величии. Фильм будет сопровождаться современной и традиционной ирландской музыкой в исполнении квартета Musica-Viva.

В ролях

Колмэн Тайгер Кинг
A Man of Aran
Мэгги Диррэйн
His Wife
Майкл Диллэйн
Their Son
Пэт Маллен
Shark Hunter
Patch 'Red Beard' Ruadh
Shark Hunter
Patcheen Faherty
Shark Hunter
Tommy O'Rourke
Shark Hunter
'Big Patcheen' Conneely of the West
Canoeman
Stephen Dirrane
Canoeman
Pat McDonough
Canoeman
Режиссер Роберт Дж. Флаэрти
Сценарист Роберт Дж. Флаэрти, John Monck
Композитор Джон Д. Гринвуд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1934
Премьера в мире 24 апреля 1934
Дата выхода
22 сентября 1934 Австралия
24 апреля 1934 Великобритания
6 мая 1934 Ирландия
1 сентября 1934 Канада
9 ноября 1934 Нидерланды
18 октября 1934 США NR
21 декабря 1934 Франция
19 ноября 1934 Швеция
Производство Gainsborough Pictures
Другие названия
Man of Aran, Muž z Aranu, Die Männer von Aran, O Homem de Aran, Aran-saarten mies, Aran, l'île des tempêtes, Az aráni ember, Čovjek s Arana, Człowiek z Aran, Hombres de Arán: hombres y monstruos, L'homme d'Aran, L'uomo di Aran, Manden fra Aran, Mannen från Aran, O Homem e o Mar, Os Pescadores de Aran, Volk van Arran, Человек из Арана, Човек из Арана/Čovek iz Arana, Човекът от Аран, アラン, 아란의 사람, 아란의 사람들

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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