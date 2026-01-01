Классика кинематографа, лауреат Венецианского кинофестиваля (премия за «лучший иностранный фильм»), «лучшая черно-белая документальная лента, когда-либо сделанная», по мнению современной критики — все это «Человек из Арана» (1934). Фильм, изучаемый в любой, наверное, киношколе, который невозможно найти ни на DVD, ни даже в музейных кинотеатрах.

Фильм оскаровского номинанта Роберта Дж. Флаэрти (это его Орсон Уэллс называл одним из величайших своих современников) — это документальный слепок жизни ирландских островов Аран. На окруженных водой скалах живут люди, которые сажают картофель при помощи водорослей (с землей и удобрениями на островах проблема), а масло для ламп добывают из жира акул, которых убивают острогами. Документализм этой повести о настоящих человеках дополняет художественный вымысел. Так, безымянная семья (муж, жена, мальчик и младенец (?)), находящаяся в центре повествования — это вовсе не семья. Кастинг, правда, проводился среди местных жителей, но команда Флаэрти отбирала в актеры тех, кто, по их мнению, наиболее киногенично смотрелись вместе (поэтому трое основных актеров носят разные фамилии). Охотников на акул тоже пришлось пригласить из Шотландии.

Чтобы снять этот медитативной красоты фильм, Флаэрти провел на острове два года. Он же и был оператором, причем оператором гениальным — «Человека из Арана» до сих пор изучают профессионалы.