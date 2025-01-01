И я думаю... есть более лучший способ использовать этот особенный дар. Долгое время мы пытались найти место, где можно спрятаться от Жнецов. Где-то изолированное. Но это сложно, потому что мы помним не только место, но и путь к нему. Верно, Астроном? Но что если это место не построено на наших воспоминаниях, а на нашем воображении? Что если начать с чистого листа, без воспоминаний? Что если создать остров, которого никто не видел раньше. Место, не связанное ни с одним воспоминанием. Это сделало бы его безопасным, правда? Я говорил вам, что... приведу вас всех в безопасное место. И вот человек, который построит его для нас.