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Киноафиша Фильмы Кома Цитаты из фильма Кома

Цитаты из фильма Кома

Yan Я видел много людей, которые приходили и уходили, и скажу, что есть более глубокая причина, почему мы все здесь. По-моему, все, кто здесь, не смогли найти себя в реальном мире. У них там не было будущего.
Viktor Да, но я вообще не понимаю себя. Всё это словно смутные воспоминания.
Yan Возможно, так даже лучше.
Viktor Почему это?
Yan Без груза воспоминаний мы — чистый лист, можем начать с нуля. Никто не скажет тебе, кто ты, кроме тебя самого. Этот мир создан нашими мыслями. Здесь другие правила. И здесь, в отличие от реальности, ты можешь делать что угодно, черт побери.
[пауза]
Yan Но это не значит, что ничего делать не надо.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Yan И я думаю... есть более лучший способ использовать этот особенный дар. Долгое время мы пытались найти место, где можно спрятаться от Жнецов. Где-то изолированное. Но это сложно, потому что мы помним не только место, но и путь к нему. Верно, Астроном? Но что если это место не построено на наших воспоминаниях, а на нашем воображении? Что если начать с чистого листа, без воспоминаний? Что если создать остров, которого никто не видел раньше. Место, не связанное ни с одним воспоминанием. Это сделало бы его безопасным, правда? Я говорил вам, что... приведу вас всех в безопасное место. И вот человек, который построит его для нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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