Наша рецензия

В прокат выходит фильм «Ещё один мальчишник» от режиссёра и актёра Кенни Янга, лента которого впервые появится на отечественных экранах. До этого он снял две полнометражные картины, которые не только не добрались до российского зрителя, но и на родных просторах не вызвали особого ажиотажа. Возможно для кого-то, это и послужит оправданием Янгу, пока ещё не успевшему заработать необходимое количество очков опыта и мастерства в своём деле, но всё-таки это не достаточное оправдание…