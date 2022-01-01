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Дождливая погода, кафе, чашка кофе, Он и Она за столиком, один плейер на двоих. Однако не стоит по первым же признакам принимать фильм Владимира Щеголькова за стандартную любовную мелодраму. Кстати, герои в ней так и останутся неназванными – просто Он (Александр Ильин-младший) и Она (Дарья Мельникова), а весь сюжет будет разворачиваться в одном-единственном кафе. Он вот уже полгода ждет здесь свою бывшую возлюбленную в одно и то же время – с пяти до семи. Она, проезжая мимо каждый…