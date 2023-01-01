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Монмартр на Сене
Монмартр на Сене, 1941: актеры и роли
Montmartre sur Seine
Монмартр на Сене
1941 / Франция
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Монмартр на Сене, 1941: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жорж Лакомб
Georges Lacombe
В ролях
Эдит Пиаф
Жан-Луи Барро
Jean-Louis Barrault
Роже Дюшен
Roger Duchesne
Рене Бержерон
René Bergeron
Югетт Фаге
Huguette Faget
Анри Видаль
Henri Vidal
Соланж Сикард
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Переводчик
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