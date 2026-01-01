Маленькая продавщица цветов с Монмартра по имени Лили влюблена в простого рабочего Мишеля. Но однажды пение невзрачной девушки услышал импресарио Клод, в доме которого она подрабатывала уборщицей, и оказался очарован невзрачным воробышком с невероятно красивым голосом. Вскоре Лили становится звездой кабаре, вот только влюбленный в нее Мишель теперь оттеснен спинами многочисленных поклонников. Но когда кажется, что былого уже не вернуть, на помощь приходят старые друзья, готовые на все, чтобы спасти настоящую любовь…

