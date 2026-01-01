Маленькая продавщица цветов с Монмартра по имени Лили влюблена в простого рабочего Мишеля. Но однажды пение невзрачной девушки услышал импресарио Клод, в доме которого она подрабатывала уборщицей, и оказался очарован невзрачным воробышком с невероятно красивым голосом. Вскоре Лили становится звездой кабаре, вот только влюбленный в нее Мишель теперь оттеснен спинами многочисленных поклонников. Но когда кажется, что былого уже не вернуть, на помощь приходят старые друзья, готовые на все, чтобы спасти настоящую любовь…
СтранаФранция
Продолжительность1 час 50 минут
Год выпуска1941
Премьера в мире19 ноября 1941
Дата выхода
19 ноября 1941
Франция
ПроизводствоSociété Universelle de Films (SUF)
Другие названия
Montmartre sur Seine, Montmartre-sur-Seine, Montmarte on the Seine, Montmartre, Монмартр на Сене