Киноафиша Фильмы Монмартр на Сене

Монмартр на Сене

Montmartre sur Seine 18+
О фильме

Маленькая продавщица цветов с Монмартра по имени Лили влюблена в простого рабочего Мишеля. Но однажды пение невзрачной девушки услышал импресарио Клод, в доме которого она подрабатывала уборщицей, и оказался очарован невзрачным воробышком с невероятно красивым голосом. Вскоре Лили становится звездой кабаре, вот только влюбленный в нее Мишель теперь оттеснен спинами многочисленных поклонников. Но когда кажется, что былого уже не вернуть, на помощь приходят старые друзья, готовые на все, чтобы спасти настоящую любовь…
Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 19 ноября 1941
Дата выхода
19 ноября 1941 Франция
Производство Société Universelle de Films (SUF)
Другие названия
Montmartre sur Seine, Montmartre-sur-Seine, Montmarte on the Seine, Montmartre, Монмартр на Сене
Режиссер
Жорж Лакомб
В ролях
Эдит Пиаф
Жан-Луи Барро
Роже Дюшен
Рене Бержерон
Югетт Фаге
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
