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Живем один раз
Цитаты из фильма Живем один раз
Цитаты из фильма Живем один раз
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Цитаты
Joan Graham
Всякая точка — наш дом. В дороге. Там, на холодной звезде. Всякая точка — наш дом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joan Graham
Возможно, мы никогда не найдём счастья
[говорит Джоан во время побега]
Joan Graham
но у нас есть право на жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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