В поиске новых ответов и новых перспектив семья с тремя детьми, 4, 8 и 10 лет, уезжают жить в лес на девять долгих зимних месяцев. Они оставили работу, удобство городской жизни, электричество, воду, Интернет и привычную еду. И самое главное, они не взяли с собой часов и само время. Может быть, иногда нужно оторваться от нашей высокотехнологичной стремительной жизни, чтобы суметь снова увидеть и услышать друг друга, самих себя и мир вокруг нас. Узнать своих детей и позволить детям узнать природу. А еще, это настоящий семейный фильм про то, как проводить больше времени со своими детьми и не свести друг друга с ума.

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