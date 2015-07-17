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Постер фильма У нас в запасе много времени
7.6
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7.6

У нас в запасе много времени

, 2014
All the Time in The World
Канада / документальный / 18+
Постер фильма У нас в запасе много времени
7.6

О фильме

В поиске новых ответов и новых перспектив семья с тремя детьми, 4, 8 и 10 лет, уезжают жить в лес на девять долгих зимних месяцев. Они оставили работу, удобство городской жизни, электричество, воду, Интернет и привычную еду. И самое главное, они не взяли с собой часов и само время. Может быть, иногда нужно оторваться от нашей высокотехнологичной стремительной жизни, чтобы суметь снова увидеть и услышать друг друга, самих себя и мир вокруг нас. Узнать своих детей и позволить детям узнать природу. А еще, это настоящий семейный фильм про то, как проводить больше времени со своими детьми и не свести друг друга с ума.

В ролях

Сюзан Крокер
Self
Gerard Parsons
Self
Режиссер Сюзан Крокер
Сценарист Нетти Уайлд, Carrie Gadsby, Lulu Keating, Сюзан Крокер
Композитор Alex Houghton, Cameron Daye, Anne Louise Genest
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 17 июля 2015
Дата выхода
17 июля 2015 Канада
Производство Téléfilm Canada, Drift Productions
Другие названия
All the Time in the World, Canada : Yukon, une famille à l'épreuve de la forêt, Kanada - Eine Familie auf sich gestellt in Yukons Wildnis, Familjeliv i Kanadas vildmark

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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