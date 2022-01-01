Это история о маленькой девочке и её нелегкой жизни. Ведь она в свои семь лет уже круглая сирота. Ася помнит своих родителей очень хорошо, и как её любили мама и папа, и как им было вместе хорошо. Папа приходил вечером с работы, и они вместе с мамой встречали отца, садились ужинать, после чего папа рассказывал интересную сказку. Мама целовала ее в носик, и Ася ложилась спать.

К сожалению, больше такого не будет, ведь родителей Аси больше нет. Она оказалась в огромном интернате, где очень много детей с похожими судьбами. Ася очень одинокая девочка. Ей совсем не хочется начинать дружбу с кем-либо.