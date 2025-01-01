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Киноафиша Фильмы Взрывная блондинка Цитаты из фильма Взрывная блондинка

Цитаты из фильма Взрывная блондинка

David Percival Нельзя разгрести то, что уже нагадили. Знаешь, однажды мне сказала красивая итальянка: «Дэвид, нельзя разгрести то, что уже нагадили». Женщины всегда мешают прогрессу, не так ли?
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Lorraine Broughton Я прочитала твое досье. Прочитала и на твою собаку. Так что давай без ерунды, ладно? Этот весь вид больной после гулянки, опоздания и полного непонимания, что происходит — я не ведусь. Тебе я не доверяю ровно настолько, насколько могу тебя закинуть.
David Percival «Двойное удовольствие — обманывать обманщика.»
Lorraine Broughton Никколо Макиавелли. Книга была на твоей полке.
David Percival О боже, я, кажется, чёрт побери, люблю тебя!
Lorraine Broughton Жаль.
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Lorraine Broughton Теперь я сама себе хозяйка!
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Lorraine Broughton [Бремовичу, когда он умирает] Ты правда думал, что я отдам тебе этот список?... Пока ты умираешь, хочу, чтобы до твоей толстой примитивной башки дошло. Я никогда не работала на тебя. Ты работал на меня... Каждая ложная инфа, которую я тебе давала, — дырка в железном занавесе. Каждая инфа, которую ты мне давал, — пуля в моем чёрт#м пистолете. Я хочу вернуть свою жизнь.
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Lorraine Broughton Где ты, чёрт побери?
David Percival Не стреляй, у меня твой ботинок!
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Lorraine Broughton У тебя хватает наглости вломиться сюда.
David Percival Ты бы видел мои яйца. Вот тогда бы точно впечатлился!
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David Percival Так что же я понял за всё это время? За все бессонные ночи, ложь друзьям, любовникам, самому себе? В этой грязной игре в этом грязном городе, полном крыс и двуличных лжецов? Я скажу, что понял. Одно и только одно. Я чертовски люблю Берлин!
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Delphine Lasalle Когда говоришь правду, меняется взгляд. Глаза становятся другими.
Lorraine Broughton Спасибо за предупреждение.
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Lorraine Broughton Знаешь те фильмы, где картинка вдруг начинает замедляться... и плавиться? А потом — вспыхивает? Вот таков Берлин.
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Lorraine Broughton Ты собираешься врать до самого конца?
David Percival [смеётся, глотает, задыхается] Правда и ложь. Такие, как мы, не различают их.
Lorraine Broughton Нет, мы различаем, Дэвид. Просто выбираем не замечать.
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David Percival Остался только один вопрос. Кто выиграл? И в чём, собственно, была эта чёртова игра?
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Lorraine Broughton [Повторяющаяся реплика] Чёрт побери.
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Ronald Reagan Восток и Запад не недоверяют друг другу потому, что они вооружены. Они вооружены, потому что не доверяют друг другу. Мистер Горбачёв, снесите эту стену!
[аплодисменты и одобрительные крики]
Title Card В ноябре 1989 года, спустя 28 лет, Берлинская стена пала, и холодная война закончилась.
Title Card Но это не та история.
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Coroner Я не отдам тело без правильной информации.
Lorraine Broughton Это простая ошибка.
Coroner Мисс Ллойд, в Германии простых ошибок не бывает.
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[последние слова]
Emmett Kurzfeld Пойдём домой.
Lorraine Broughton Отлично.
Emmett Kurzfeld «Мудак»? Серьёзно?
Lorraine Broughton [смеётся] Рад, что получилось убедительно.
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David Percival Иронично. Новости скажут им, что больше никаких секретов не будет. Но ты и я знаем — это не так. Этот мир держится на секретах.
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Chief 'C' Я отправляю тебя в отпуск, с немедленным вступлением в силу. Начнём следующее десятилетие отдохнувшими.
Lorraine Broughton Си? А что мне надеть... на чаёк с королевой?
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Lorraine Broughton Ты пошла в КГБ, чтобы убрать меня. Сама слишком чёрт возьми боялась это сделать.
David Percival Слишком умная, скорее.
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David Percival Давай помогу с твоими сумками.
[открывает багажник перевёрнутой машины, из которой выпадают вещи]
Lorraine Broughton Чёрт побери!
David Percival [тащит головореза] Русские — тяжёлые, блин...
Lorraine Broughton Пять минут на земле — и меня уже раскусили.
David Percival Тебя ещё не раскусили.
[бросает русского в свою машину]
Lorraine Broughton Они знали моё имя.
David Percival Это тревожно.
Lorraine Broughton ...и твоё.
David Percival Возможно, неожиданно.
Lorraine Broughton [бьёт просыпающегося русского в лицо] Отличное, ёпрст, начало, Персиваль...
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Lorraine Broughton [для Бремовича, в России] На мгновение я подумала, что ты хочешь меня убить.
🧡
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[первые слова]
Ronald Reagan Восток и Запад не недоверяют друг другу потому, что вооружены. Мы вооружены потому, что не доверяем друг другу. Мистер Горбачёв, снесите эту стену.
🧡
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James Gascoine Знаешь, я всегда думала, что если меня поймают, то только лучшие. Но ты не лучший, да, Бахтин? Ты — самый х#вый п#д#р в КГБ.
Yuri Bakhtin Палки и камни, Джимми.
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[сразу перед дракой в коридоре]
Spyglass Я не хочу умирать!
Лоррейн Бротон Ты не умрёшь. Оставайся здесь.
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