David PercivalНельзя разгрести то, что уже нагадили. Знаешь, однажды мне сказала красивая итальянка: «Дэвид, нельзя разгрести то, что уже нагадили». Женщины всегда мешают прогрессу, не так ли?
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Lorraine BroughtonЯ прочитала твое досье. Прочитала и на твою собаку. Так что давай без ерунды, ладно? Этот весь вид больной после гулянки, опоздания и полного непонимания, что происходит — я не ведусь. Тебе я не доверяю ровно настолько, насколько могу тебя закинуть.
Lorraine Broughton[Бремовичу, когда он умирает]Ты правда думал, что я отдам тебе этот список?... Пока ты умираешь, хочу, чтобы до твоей толстой примитивной башки дошло. Я никогда не работала на тебя. Ты работал на меня... Каждая ложная инфа, которую я тебе давала, — дырка в железном занавесе. Каждая инфа, которую ты мне давал, — пуля в моем чёрт#м пистолете. Я хочу вернуть свою жизнь.
David PercivalТак что же я понял за всё это время? За все бессонные ночи, ложь друзьям, любовникам, самому себе? В этой грязной игре в этом грязном городе, полном крыс и двуличных лжецов? Я скажу, что понял. Одно и только одно. Я чертовски люблю Берлин!
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Delphine LasalleКогда говоришь правду, меняется взгляд. Глаза становятся другими.