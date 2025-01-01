Ronald Reagan Восток и Запад не недоверяют друг другу потому, что они вооружены. Они вооружены, потому что не доверяют друг другу. Мистер Горбачёв, снесите эту стену!

[аплодисменты и одобрительные крики]

Title Card В ноябре 1989 года, спустя 28 лет, Берлинская стена пала, и холодная война закончилась.