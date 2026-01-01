Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Дон Жуан
Дон Жуан
18+
Напомним о выходе в прокат
опера
О фильме
Новый, женский взгляд на известного героя. Режиссер Валентина Карраско населила сцену пермского театра манекенами и людьми, скованными корсетами и бандажами, среди которых единственным по-настоящему живым и свободным человеком оказывается Дон Жуан.
Развернуть
Страна
Россия
Продолжительность
3 часа 20 минут
Год выпуска
2016
Режиссер
Валентина Карраско
В ролях
Наталья Кириллова
Надежда Павлова
Все актеры и съемочная группа
