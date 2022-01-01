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11 друзей Фрэнки На этой неделе в прокат выходят сразу три анимационных картины, и «Белки в деле», пожалуй, самая неконкурентоспособная из всех. В основе сюжета лежит очередная история о том, как несколько животных собираются вместе ради благородной цели. Белка по имени Фрэнки мечтает жениться на красавице Лоле, но стоит ему отлучиться из родных краёв, как по возвращении обнаруживается, что все жёлуди пропали из леса по вине людей, которые делают из них крем для ягодиц. В придачу к…