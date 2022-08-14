Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маршалл Напье
Marshall Napier
Киноафиша
Персоны
Маршалл Напье
Маршалл Напье
Marshall Napier
Дата рождения
22 октября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
14 августа 2022
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
6.8
Мой домашний динозавр
(2007)
6.6
Навигатор. Средневековая одиссея
(1988)
6.3
Дети революции
(1996)
Фильмография Маршалл Напье
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2022
2019
2010
2007
1996
1988
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
4.6
Командный пункт
Northspur
боевик, драма, триллер
2022, Новая Зеландия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.3
Маленькие чудовища
Little Monsters
ужасы, комедия
2019, Австралия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6
Грифф-невидимка
Griff the Invisible
комедия, драма
2010, Австралия
Смотреть трейлер
6
Я не Гарри Дженсон
I'm Not Harry Jenson.
триллер, детектив
2010, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
6.8
Мой домашний динозавр
The Water Horse: Legend of the Deep
фантастика, приключения, семейный
2007, США
Смотреть трейлер
6.3
Дети революции
Children of the Revolution
комедия, драма
1996, Австралия
6.6
Навигатор. Средневековая одиссея
The Navigator: A Medieval Odyssey
боевик, приключения, драма
1988, Австралия / Новая Зеландия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667