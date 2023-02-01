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Война
Война, 2015: актеры и роли
Krigen / A War
Война
2015 / Дания
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Война, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тобиас Линдхольм
Tobias Lindholm
В ролях
Тува Новотны
Tuva Novotny
Йохан Филип Асбек
Johan Philip Asbæk
Дар Салим
Dar Salim
Сёрен Маллинг
Søren Malling
Шарлотта Манк
Charlotte Munck
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