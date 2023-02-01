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Война Война
Киноафиша Фильмы Война Война, 2015: актеры и роли
Krigen / A War Война 2015 / Дания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Война, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тобиас Линдхольм Tobias Lindholm
В ролях
Тува Новотны Тува Новотны Tuva Novotny Йохан Филип Асбек Йохан Филип Асбек Johan Philip Asbæk Дар Салим Дар Салим Dar Salim Сёрен Маллинг Søren Malling Шарлотта Манк Charlotte Munck
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