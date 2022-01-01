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Сын Саула Сын Саула
Киноафиша Фильмы Сын Саула Отзывы о фильме «Сын Саула»
Saul fia / Son of Saul Сын Саула 2015 / Венгрия
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Сын Саула»

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В центре внимания Из всех исторических событий, затронутых в кинематографе, пожалуй, одним из самых болезненных стал Холокост. И вряд ли в скором времени эта тема будет исчерпана, особенно, среди европейцев. Венгерский режиссёр Ласло Немеш, бывший ассистентом одного из самых известных своих соотечественников Белы Тарра, свой дебют решил посвятить всё тому же мучительному явлению прошлого века. И с первых же секунд вы поймёте, что фильм отличается от всего, что снималось прежде. Добавьте…

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