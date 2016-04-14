«Сын Саула»: Рецензия Киноафиши

В центре внимания

Из всех исторических событий, затронутых в кинематографе, пожалуй, одним из самых болезненных стал Холокост. И вряд ли в скором времени эта тема будет исчерпана, особенно, среди европейцев. Венгерский режиссёр Ласло Немеш, бывший ассистентом одного из самых известных своих соотечественников Белы Тарра, свой дебют решил посвятить всё тому же мучительному явлению прошлого века. И с первых же секунд вы поймёте, что фильм отличается от всего, что снималось прежде. Добавьте к этому ещё успешную фестивальную историю и заветную золотую статуэтку, полученную в конце февраля в Голливуде, и вы получите картину, которую стоит смотреть в обязательном порядке.

Кадр со съёмок фильма «Сын Саула»

Камера следует по пятам за главным героем. Она уводит зрителей в неназванный концлагерь, где один из заключенных по имени Саул работает в зондеркоманде. В его обязанности входит сопровождение новоприбывших евреев до газовой камеры, после чего он со своими коллегами, то есть с другими заключёнными, проводит последующую зачистку. Мужчины выносят тела, отмывают полы от крови, достают из карманов погибших все ценности и отдают их немцам. Такое случается крайне редко, но однажды в камере выживает мальчик, которого герой принимает за своего сына. Однако прежде чем зрители узнают об этой родственной связи, ребёнка лишают возможности сделать следующий вдох. Теперь во что бы то ни стало Саул хочет найти раввина и похоронить сына, как это положено. И даже назревающий бунт, в центре которого случайно оказывается герой, его не остановит.

Кадр из фильма «Сын Саула»

Перед вами распахнутся врата ада, в который вы войдёте в качестве стороннего наблюдателя. Среди зверских и беспощадных надзирателей и ожидающих своего часа заключённых, вы увидите главного героя, который проведёт вас по этому Богом забытому месту. Вся окружающая Саула реальность показана в расфокусе, потому что сам он уже не помнит очертаний настоящего мира, всё для него слилось в один общий фон. В нём не осталось никаких отголосков чувственного восприятия, что отразилось в его хмуром, непроницаемом взгляде. По-другому здесь и не получится, иначе гарантированно сойдёшь с ума. Он по-будничному шагает в толпе будущих трупов, но стоит ему неожиданно заметить борьбу, а именно того самого выжившего после газа мальчика, как он вспоминает, кем является на самом деле. Он человек, страдающий за свой народ. В то время как все вокруг потеряли чувства и стали действовать исключительно в личных интересах, Саул перестаёт думать о своей судьбе и на первое место выдвигает спасение невинной души. В его сознании появляются просветы, наполняемые вновь обретённой верой. И вера эта в очищение души, пусть и не его собственной. Отныне именно она составляет смысл его существования. И не важно, что все вокруг говорят, что у Саула никогда не было сына.

Кадр из фильма «Сын Саула»

Фильм снят не совсем в привычном формате 3:4, и практически целиком состоит из крупных планов, чередующихся со средними. Это позволяет сфокусировать всё внимание исключительно на личности Саула и его истории, а также помогают выделить его среди остальных. Можно даже сказать, что, используя расфокусировку, автор деликатно обходится со зрителем, ведь даже размытое изображение в совокупности с отсутствием какого-либо саундтрека, заменённого надрывными звуками происходящего, вызывают сильный дискомфорт. Не ждите никакой визуальной роскоши, вводящей в экстаз. Вы станете участником очень приватной и откровенной беседы, правда, слова в ней практически не играют роли. Будет очень неприятно и тяжело, но эта колоссальная работа стоит того, чтобы быть увиденной.

Кадр из фильма «Сын Саула»

В прокате с 14 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сын Саула»

Трошина Олеся