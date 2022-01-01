Наша рецензия

Служить и отвращать Пятеро полицейских на ночной смене. Травят скабрезные анекдоты, спорят, дерутся — показывают себя во всей непривлекательности. Долгая и бестолковая экспозиция прерывается срочным вызовом — нужно проверить огромный старый дом в глухом лесу, окутанный дурной славой. Наши слабоумные и отважные герои сталкиваются со всевозможными неприятностями на пути, но пока даже не подозревают, какими ужасами в действительности обернётся эта вылазка. Место это оказывается…