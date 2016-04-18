«Ключ от преисподней»: Рецензия Киноафиши

Служить и отвращать

Пятеро полицейских на ночной смене. Травят скабрезные анекдоты, спорят, дерутся — показывают себя во всей непривлекательности. Долгая и бестолковая экспозиция прерывается срочным вызовом — нужно проверить огромный старый дом в глухом лесу, окутанный дурной славой. Наши слабоумные и отважные герои сталкиваются со всевозможными неприятностями на пути, но пока даже не подозревают, какими ужасами в действительности обернётся эта вылазка. Место это оказывается средоточием демонического культа и плодов больного воображения авторов фильма, а герои — беспомощными жертвами, которых будут пугать, пытать и ставить в неловкие ситуации. Как и зрителей этого странного, путаного произведения.

Кадр из фильма «Ключ от преисподней»

Турецкий хоррор «Ключ от преисподней» (иронично, что фильм от продюсеров блестящего индонезийского боевика «Рейд», и в оригинале называется «Baskin» - «Рейд»!) откровенно неприятен и гордится этим. Он изобилует отвратительными кадрами и усиленно их смакует — кровь, рвота, ржавчина, грязь, плоть, лягушки (да, лягушки). Цветовая гамма перегружена до совершенно токсичных пределов, что поначалу создаёт иллюзию качественной картинки, но впоследствии, вкупе с нелепейшими фокусировками-расфокусировками и откровенно странной, претенциозной операторской работой, только раздражает и вызывает головокружение. Да, в фильме проскальзывают оригинальные кадры и акценты, но это вовсе не значит, что от большинства из них можно получить здоровое эстетическое удовольствие. Палитра фильма, во всяком случае его первой половины, усиленно пытается создать ощущение, что мы смотрим поздний нуар Николаса Рёфна, но если в чём «Ключ» и способен потягаться с «Драйвом» или «Только Бог простит», то только в количестве насилия.

Кадр из фильма «Ключ от преисподней»

Этот фильм невероятно жестокий, но этим хороший хоррор не может удовлетвориться. Зрителю нужен внятный сюжет, а «Ключ от преисподней» настолько претенциозен, что предпочитает говорить псевдосюрреалистическими загадками, непонятными даже ему самому. Сценарий изо всех сил пытается быть небанальным, история прыгает с места на место без какой либо логики — но это всё ещё нелепый ужастик про пятерых копов, которых мучают и убивают во имя необъяснённого абстрактного зла. Нужна хотя бы минимальная эмпатия к персонажам, а их ненавидишь с первых же вульгарных диалогов. Откуда же тогда столько претензий?

Кадр из фильма «Ключ от преисподней»

Да просто этому фильму нечем выделиться, и поэтому он выкручивает ручку насилия и оскорбительности на максимум, превращает примитивный сценарий в бессмысленный mindfuck, и скрашивает всё это дикой, неуравновешенной камерой, делающей это зрелище совершенно невыносимым. При том что фильм, безусловно, снят со страстью к жанру (о чём говорят очевидные отсылки к «Полтергейсту», «Ведьме из Блэр» или «Восставшему из ада»), и способен выдать если не откровенно страшный, то тревожащий эпизод. Но здесь вскрывается ещё одна язва этого фильма — создав липкий, атмосферный, жуткий кадр, режиссёр совершенно не знает, что с ним делать и обрывает его без какого-либо намёка на катарсис. И в итоге остаётся сплошное разочарование. «Ключ» это вязкий, хаотичный набор кошмарных образов и мерзких, садистских сцен, которые не столько пугают или будоражат сознание, сколько создают желание принять освежающий душ.

Митя Тюлин

В русском прокате с 14 апреля 2016

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