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Фильмография
Шерман Ховард
Sherman Howard
Киноафиша
Персоны
Шерман Ховард
Шерман Ховард
Sherman Howard
Дата рождения
11 июня 1949
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.2
В поле зрения
(2011)
8.0
Бэтмен будущего
(1999)
7.5
Детектив Раш
(2003)
Фильмография Шерман Ховард
8.3
В поле зрения
боевик, криминал, фантастика
2011, США
7.5
Детектив Раш
драма, криминал
2003, США
8
Бэтмен будущего
боевик, приключения, фантастика
1999, США
4.3
Книга джунглей: История Маугли
The Jungle Book: Mowgli's Story
приключения, семейный
1998, США
3.4
Трудный ребенок 3
Problem Child 3: Junior in Love
семейный, комедия
1995, США
5.9
Отступник
боевик, криминал
1992, США
7.1
День мертвецов
Day of the Dead
ужасы
1985, США
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