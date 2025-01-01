Ben Healy[Джуниор мстит другим хоккеистам на матче]Джуниор, не испытывай меня!
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Junior Healy[после того, как Корки и Лайла провалились сквозь сцену, и на них упали мешки с песком]Вот это развлечение!
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Dr. Peabody[Джуниор привязан к стоматологическому креслу, доктор Пибоди берет мягкую игрушку-клоуна]Посмотри на смешного мистера Клоуни.
Junior HealyКлоуны! Я их ненавижу!
Dr. Peabody[он кидает игрушку-клоуна на пол]И уверен, они тебя тоже ненавидят, парень!
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Junior Healy[после того, как Джуниор посмотрел рекламу хлопьев Корки по телевизору]Ешь мои шорты!
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Tiffany[про Корки как Питера Пэна]А кто же этот Волшебный Мальчик?
Junior Healy[появляется как фоновая травинка]Кхм... он заносчивый мелкий придурок, родители его доят как липку!
Lila Duvane[сердито]Заткнись!
[Junior с любовью кланяется]
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Dr. Peabody[на закиси азота]Медсестра Кики, снимите с меня штаны!
[падает в обморок]
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Lila Duvane[замечает, что Джуниор возится с держателем Корки за кулисами]Что, блин, ты творишь, мелкий дурачок? Отпусти это прямо сейчас!
Junior HealyНо...
Lila DuvaneЯ СКАЗАЛ, СЕЙЧАС ЖЕ!
Junior HealyЛадно, но не говори, что я тебя не предупреждал.
[он отпускает шнурок, и Корки падает на Лилу, проламывая сценический пол]
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Big Ben[после того, как прорыл туннель, чтобы выбраться из запертого шкафа]Я свободен! О, слава Богу, я свободен!
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Junior HealyПривет. Это я — Джуниор Хили. Это я и мой папа Бен Хили. Он самый лучший, я его люблю, и он меня любит. Это мой дедушка Большой Бен Хили — старый, морщинистый и злой. Веришь или нет, некоторые думают, что я дьявол, но нет, я ангел.
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Junior HealyВот это дама!
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TiffanyПривет, Джуниор.
Junior HealyОна сказала моё имя!
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Junior Healy[перед тем, как напугать лошадь Корки пращой]Вперёд, Сильвер!
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Tiffany[показывает Джуниору свой истинный характер]Хочу пить. Принеси мне пунш! Срочно!
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Junior HealyЭй, Тиффани, ты забыла своё платье!
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Dr. Peabody[в то время как висит на потолочном вентиляторе на скобах]ЧЁРТ ТЕБЯ БЕРИ, ДЖУУУУНИОР ХИИИИИЛЛЛЛ!
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Big Ben[во время драки Джуниора с другими игроками на хоккейных клюшках]Игра лучше, чем я думал.
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The Referee[отталкивает Джуниора, чтобы тот не бил больше игроков]Эй, ты вылетаешь с поля, сынок!
Junior HealyКто умер и сделал тебя королём?
[он бьёт судью по лицу, отправляя его лететь через арену]
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Scoutmaster PhlimЭй! Где Хили?
DukeЭээ... он в туалете.
Scoutmaster PhlimВот же тряпка. Настоящие мужики держатся.
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Junior Healy[на полосе препятствий, после того как скаутмастер Филм долго свистит в свисток, чтобы установить тишину]Можешь свистнуть погромче? Я всё ещё слышу этим ухом!