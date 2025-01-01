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Киноафиша Фильмы Трудный ребенок 3 Цитаты из фильма Трудный ребенок 3

Цитаты из фильма Трудный ребенок 3

Ben Healy [Джуниор мстит другим хоккеистам на матче] Джуниор, не испытывай меня!
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Junior Healy [после того, как Корки и Лайла провалились сквозь сцену, и на них упали мешки с песком] Вот это развлечение!
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Dr. Peabody [Джуниор привязан к стоматологическому креслу, доктор Пибоди берет мягкую игрушку-клоуна] Посмотри на смешного мистера Клоуни.
Junior Healy Клоуны! Я их ненавижу!
Dr. Peabody [он кидает игрушку-клоуна на пол] И уверен, они тебя тоже ненавидят, парень!
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Junior Healy [после того, как Джуниор посмотрел рекламу хлопьев Корки по телевизору] Ешь мои шорты!
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Tiffany [про Корки как Питера Пэна] А кто же этот Волшебный Мальчик?
Junior Healy [появляется как фоновая травинка] Кхм... он заносчивый мелкий придурок, родители его доят как липку!
Lila Duvane [сердито] Заткнись!
[Junior с любовью кланяется]
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Dr. Peabody [на закиси азота] Медсестра Кики, снимите с меня штаны!
[падает в обморок]
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Lila Duvane [замечает, что Джуниор возится с держателем Корки за кулисами] Что, блин, ты творишь, мелкий дурачок? Отпусти это прямо сейчас!
Junior Healy Но...
Lila Duvane Я СКАЗАЛ, СЕЙЧАС ЖЕ!
Junior Healy Ладно, но не говори, что я тебя не предупреждал.
[он отпускает шнурок, и Корки падает на Лилу, проламывая сценический пол]
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Big Ben [после того, как прорыл туннель, чтобы выбраться из запертого шкафа] Я свободен! О, слава Богу, я свободен!
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Junior Healy Привет. Это я — Джуниор Хили. Это я и мой папа Бен Хили. Он самый лучший, я его люблю, и он меня любит. Это мой дедушка Большой Бен Хили — старый, морщинистый и злой. Веришь или нет, некоторые думают, что я дьявол, но нет, я ангел.
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Junior Healy Вот это дама!
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Tiffany Привет, Джуниор.
Junior Healy Она сказала моё имя!
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Junior Healy [перед тем, как напугать лошадь Корки пращой] Вперёд, Сильвер!
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Tiffany [показывает Джуниору свой истинный характер] Хочу пить. Принеси мне пунш! Срочно!
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Junior Healy Эй, Тиффани, ты забыла своё платье!
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Dr. Peabody [в то время как висит на потолочном вентиляторе на скобах] ЧЁРТ ТЕБЯ БЕРИ, ДЖУУУУНИОР ХИИИИИЛЛЛЛ!
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Big Ben [во время драки Джуниора с другими игроками на хоккейных клюшках] Игра лучше, чем я думал.
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The Referee [отталкивает Джуниора, чтобы тот не бил больше игроков] Эй, ты вылетаешь с поля, сынок!
Junior Healy Кто умер и сделал тебя королём?
[он бьёт судью по лицу, отправляя его лететь через арену]
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Scoutmaster Phlim Эй! Где Хили?
Duke Эээ... он в туалете.
Scoutmaster Phlim Вот же тряпка. Настоящие мужики держатся.
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Junior Healy [на полосе препятствий, после того как скаутмастер Филм долго свистит в свисток, чтобы установить тишину] Можешь свистнуть погромче? Я всё ещё слышу этим ухом!
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