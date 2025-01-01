Lila Duvane [замечает, что Джуниор возится с держателем Корки за кулисами] Что, блин, ты творишь, мелкий дурачок? Отпусти это прямо сейчас!

Junior Healy Но...

Lila Duvane Я СКАЗАЛ, СЕЙЧАС ЖЕ!

Junior Healy Ладно, но не говори, что я тебя не предупреждал.