Выступление и наказание, 2015

Киноисследование художественной практики акционизма как столкновения актуального искусства с повседневностью. В фильме рассматриваются исторические предпосылки жанра и преемственность его в современном культурном процессе. В основе сюжета — история группы «Пусси Райот». Фильм показывает, что акционизм как явление находится на пересечении искусства, истории и политики. В акции «Пусси Райот» можно увидеть продолжение традиции русских юродивых, которые не боялись говорить нелицеприятную правду даже царям. Искусство русского авангарда черпало свое вдохновение в иконописи, а в ярких одеждах «Пусси Райот» видны супрематические образы Казимира Малевича…

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