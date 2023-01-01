Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Олег Кулик: Вызов и Провокация Олег Кулик: Вызов и Провокация
Киноафиша Фильмы Олег Кулик: Вызов и Провокация

Олег Кулик: Вызов и Провокация, 2008

2008 / Россия
4.5 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Это первое большое киноисследование, охватывающее события последних 20 лет арт-жизни России. Фильм про Олега Кулика сделан в виде остроумной беседы художника со зрителем.
4.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2008
Возраст 18+
Режиссер
Евгений Митта
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Олег Кулик: Вызов и Провокация
Выступление и наказание 6.4
Выступление и наказание (2015)
Виноградов Дубосарский: Картина на заказ 6.3
Виноградов Дубосарский: Картина на заказ (2009)
Пепперштейн, сюрреалити-шоу 0.0
Пепперштейн, сюрреалити-шоу (2021)
Рейтинг фильма
4.5
Оцените 10 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Олег Кулик: Вызов и Провокация 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Related video
С отвращением выливали после первого глотка: что в СССР приходилось пить вместо кофе
Скитался по коммуналкам и занимал деньги: не поверите, что скрывал Михалков
Одна красивее другой: почему Брекоткин из «Уральских пельменей» тушуется, когда говорит с дочками
Богатые будут плакать: предсказание Ванги про 2024 год одновременно пугает и радует
Точно не таким представляли: этот лысый актер уже много лет озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»
Эту фразу вы постоянно слышите от Стрельцов: это наглая ложь
Ему 59 лет, ей — 23: эту молодую актрису называют новой музой Машкова
Росла в интернате, вышла замуж за бизнесмена с «прицепом»: обомлеете, увидев «американскую» дочь Кобзона
Имя выбирали всей страной, а теперь прячут: странные факты о тайном сыне Малахова
Можно даже тем, кто на диете: этот советский салат не стыдно приготовить для гостей
Сэкономите кучу денег: так питаются японцы, которые доживают до 100 лет
Тест: сможете найти все пасхалки на этих кадрах из мультфильмов Pixar?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше