Виноградов Дубосарский: Картина на заказ, 2009

Второй фильм из документального цикла «Антология современного искусства» рассказывает историю творческого дуэта известных художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Они получили образование в СССР, но начало их карьеры совпало с распадом страны и гигантскими социальными и культурными изменениями. Их готовили стать социалистическими реалистами, солдатами, иллюстрирующими тезисы коммунистической идеологии, но политическая система неожиданно рухнула, а вместе с ней рухнула система прежних ценностей. Художники оказались перед выбором или оказаться в рядах никому не нужных ремесленников или рискнуть попробовать найти свой язык и свою аудиторию. В картине собрано множество интервью современных деятелей культуры и искусства, коллекционеров и зрителей. Одна из самых любопытных сцен фильма – задокументированная камерой работа над 40-метровой композицией специально для Государственной Третьяковской галереи.

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