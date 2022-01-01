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Виноградов Дубосарский: Картина на заказ
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Виноградов Дубосарский: Картина на заказ, 2009

2009 / Россия
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О фильме
Второй фильм из документального цикла «Антология современного искусства» рассказывает историю творческого дуэта известных художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Они получили образование в СССР, но начало их карьеры совпало с распадом страны и гигантскими социальными и культурными изменениями. Их готовили стать социалистическими реалистами, солдатами, иллюстрирующими тезисы коммунистической идеологии, но политическая система неожиданно рухнула, а вместе с ней рухнула система прежних ценностей. Художники оказались перед выбором или оказаться в рядах никому не нужных ремесленников или рискнуть попробовать найти свой язык и свою аудиторию. В картине собрано множество интервью современных деятелей культуры и искусства, коллекционеров и зрителей. Одна из самых любопытных сцен фильма – задокументированная камерой работа над 40-метровой композицией специально для Государственной Третьяковской галереи.
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Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2009
Режиссер
Евгений Митта
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Виноградов Дубосарский: Картина на заказ 1 постер
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