Три - трейлер
Три. Трейлер

Три. Трейлер

Дата публикации: 3 декабря 2015
Три – В маленький европейский городок, в котором живут сёстры Айя и Мирра, пришла неизвестная болезнь, которая унесла жизни многих горожан. После смерти мамы заболевает младшая Мирра. Понимая, что традиционная медицина бессильна перед болезнью сестры, Айя обращается за помощью к близкому другу семьи, приходскому священнику отцу Герману. В его доме Айя случайно находит книги далёкие от традиционной религии. Она узнаёт, что только проникнув в больное подсознание Мирры и отыскав истинную причину её болезни, она получит шанс на спасение сестры. Айя готова пройти страшный ритуал, погрузиться в недра подсознания и встретиться лицом к лицу с обитающими там демонами. Но сможет ли она справиться с собственным страхом, когда узнает все тайны прошлой жизни сестры?
4.8 Три
Три драма, триллер, ужасы, 2015, Германия / Россия
