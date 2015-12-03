Три
– В маленький европейский городок, в котором живут сёстры Айя и Мирра, пришла неизвестная болезнь, которая унесла жизни многих горожан. После смерти мамы заболевает младшая Мирра. Понимая, что традиционная медицина бессильна перед болезнью сестры, Айя обращается за помощью к близкому другу семьи, приходскому священнику отцу Герману. В его доме Айя случайно находит книги далёкие от традиционной религии. Она узнаёт, что только проникнув в больное подсознание Мирры и отыскав истинную причину её болезни, она получит шанс на спасение сестры. Айя готова пройти страшный ритуал, погрузиться в недра подсознания и встретиться лицом к лицу с обитающими там демонами. Но сможет ли она справиться с собственным страхом, когда узнает все тайны прошлой жизни сестры?
Авторизация по e-mail