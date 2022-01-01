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Равно так же, как рыбак рыбака, так и жертвы психологического насилия видят друг друга издалека. Джулия Бэнкс (Розарио Доусон), темнокожая успешная колумнистка интернет-журнала, специализирующаяся на любовных историях, не так давно вырвалась из уничтожающих созависимых отношений с парнем, который её избивал. Её новый жених Дэвид (Джофф Стульц), обладатель квадратного подбородка и пивоваренного завода, недавно развёлся с крайне стервозной и психически нестабильной, — буквально-таки…