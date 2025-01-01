Ханна Стил[после того, как Кристиан купил пластиковые стяжки и скотч]Если бы я не знала лучше, могла бы принять тебя за серийного убийцу.
Кристиан БлэкХа-ха, не будь смешной. Если бы я был серийным убийцей, мне понадобились бы верёвка, топор, щёлочь, аммиак, хлорпил, дробилка для дров, полиэтиленовые плёнки и три больших коробки подгузников «спейс»! И лопата. Хотя, пожалуй, мне стоит добавить в список ещё пару вещей.
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Ron[про отчимов Ханны]Знаешь старую пословицу: на то и деревня, и это правда, особенно когда твоя мама — грязная шлюха, а деревня — это групповой секс.
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Charlese[Кристиан показывает Чарльз комнату для секса]