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Киноафиша Фильмы 50 оттенков черного Цитаты из фильма 50 оттенков черного

Цитаты из фильма 50 оттенков черного

Christian Black А теперь начинается настоящая пытка.
[Ханна кричит, Кристиан усмехается]
Christian Black На чём мы остановились?
[Ханна снова кричит, Кристиан лукаво усмехается]
Hannah Steele [плачет] Я не помню кодовое слово.
Christian Black Глава 23...
[Ханна снова кричит, Кристиан поднимает в твёрдом переплёте книгу «50 оттенков серого»]
Christian Black «Это был холодный, мрачный день в Сиэтле...»
[с отвращением кладёт книгу]
Christian Black О, Боже, эта книга — 50 оттенков е#аной дряни. Кто это писал, третьеклассник?
Hannah Steele [кричит] Пожалуйста, вернись к пытке с водой!
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Hannah Steele Ты хочешь, чтобы я был кем-то, кем я не являюсь.
Christian Black Нет, нет. Это не я меняю тебя, это ты меняешь меня!
Hannah Steele Погоди... это же цитата из фильма Радио.
Christian Black Нет, это не так.
Hannah Steele Да, да. Фильм с Кубой Гудингом-младшим, где он играет умственно отсталого спортсмена. «Это не мы учим Радио, это Радио учит нас»!
Christian Black Нет, мой — совсем другой.
Hannah Steele Смысл тот же.
Christian Black Ты дополняешь меня?
Hannah Steele Джерри Магуайер, тоже с Кубой Гудингом-мл. Не понимаю твою одержимость им.
Christian Black Знаешь, всё это время я думал, что не на своём месте, а я был!
Hannah Steele Это фильм Снежные псы.
Christian Black Чёрт побери! Надо перестать залипать в Нетфликсе.
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Christian Black Я заработал свои деньги так же, как большинство чернокожих предпринимателей.
Hannah Steele Недвижимость?
Christian Black Наркоторговля.
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[Кристиан осматривает стену с кнутами, включая те, что из «Глори», «Корни», «Джанго освобожденный», «12 лет рабства» и, наконец, Джо Джексона, который — ремень]
Christian Black Ничто так не говорит об от***е, как добрый старый Джо Джексон.
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Hannah Steele Эээ, ты меня преследуешь, мистер Блэк?
Christian Black Хахаха! Да.
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Ханна Стил [после того, как Кристиан купил пластиковые стяжки и скотч] Если бы я не знала лучше, могла бы принять тебя за серийного убийцу.
Кристиан Блэк Ха-ха, не будь смешной. Если бы я был серийным убийцей, мне понадобились бы верёвка, топор, щёлочь, аммиак, хлорпил, дробилка для дров, полиэтиленовые плёнки и три больших коробки подгузников «спейс»! И лопата. Хотя, пожалуй, мне стоит добавить в список ещё пару вещей.
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Ron [про отчимов Ханны] Знаешь старую пословицу: на то и деревня, и это правда, особенно когда твоя мама — грязная шлюха, а деревня — это групповой секс.
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Charlese [Кристиан показывает Чарльз комнату для секса]
Charlese Что нам тут делать?
Christian Black Ну, я думал, начнём с небольшой игры с верёвками.
Charlese Нет!
[Кристиан теряет улыбку]
Christian Black Ладно, а если я просто привяжу тебя к этой раме и отшлёпаю?
Charlese Ни за что!
Christian Black Может, немного порки?
Charlese Я даже не знаю, что значит порка, так что н**й!
Christian Black Ну, тогда что нам делать?
Charlese Тебе надо найти Иисуса! Вот что ты можешь сделать!
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Hannah Steele Я тебя ненавижу так, как черные ненавидят копов.
Christian Black Вау.
Hannah Steele Я тебя ненавижу так, как республиканцы ненавидят Обамакэр.
Christian Black Детка, ну перестань.
Hannah Steele Я тебя ненавижу так, как Канье Уэст ненавидит всех остальных.
Christian Black Ну, по поводу Тейлор Свифт я с ним согласен.
🧡
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