Charlese [Кристиан показывает Чарльз комнату для секса]

Charlese Что нам тут делать?

Christian Black Ну, я думал, начнём с небольшой игры с верёвками.

Charlese Нет!

[Кристиан теряет улыбку]

Christian Black Ладно, а если я просто привяжу тебя к этой раме и отшлёпаю?

Charlese Ни за что!

Christian Black Может, немного порки?

Charlese Я даже не знаю, что значит порка, так что н**й!

Christian Black Ну, тогда что нам делать?