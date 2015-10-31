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Мой дедушка был вишней
Киноафиша Фильмы Мой дедушка был вишней

Мой дедушка был вишней, 2015

2015 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Однажды старик по имени Оттавиано посадил вишню, которая со временем стала для его внука Тонито лучшим другом. Несмотря на то, что окружающие считали деда выжившим из ума, он был очень тонкой натурой. Мудрый и непредсказуемый старик, закрывая глаза, часто слушал, как дышит вишневое дерево, которое он назвал Феличе, в честь своей дочери. Шли годы, Оттавиано пришлось пережить смерть своей супруги, но свою привязанность к обыкновенному дереву он не утратил. Он искренне верил, что человек не уходит в мир иной, пока вишня живет для него.
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 31 октября 2015
Режиссер
Татьяна и Ольга Полиэктовы
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой дедушка был вишней 1 постер
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