Мой дедушка был вишней, 2015

Однажды старик по имени Оттавиано посадил вишню, которая со временем стала для его внука Тонито лучшим другом. Несмотря на то, что окружающие считали деда выжившим из ума, он был очень тонкой натурой. Мудрый и непредсказуемый старик, закрывая глаза, часто слушал, как дышит вишневое дерево, которое он назвал Феличе, в честь своей дочери. Шли годы, Оттавиано пришлось пережить смерть своей супруги, но свою привязанность к обыкновенному дереву он не утратил. Он искренне верил, что человек не уходит в мир иной, пока вишня живет для него.

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