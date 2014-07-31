Сегодня Швейцария – оплот гражданских свобод, манящий беженцев из менее благополучных стран, но так было не всегда, да что там, совсем недавно, а в исторической перспективе – почти вчера, всего лишь на исходе 1950-х, люди нетрадиционной сексуальной ориентации подвергались здесь лютым преследованиям. И благообразному учителю Эрнсту Остертагу, выходцу из консервативной буржуазной среды, понадобилась недюжинная отвага, чтобы признать собственную гомосексуальность и не прятать высоких чувств к звезде транс-кабаре Роби Раппу...
СтранаШвейцария
Продолжительность1 час 42 минуты
Год выпуска2014
Премьера онлайн31 июля 2014
Премьера в мире31 июля 2014
Дата выхода
23 октября 2014
Германия
12 февраля 2015
Дания
4 марта 2015
Франция
18 сентября 2014
Швейцария
Другие названия
Der Kreis, The Circle, Der Kreis: 'A kör', Krug, Le cercle, W kręgu, Круг