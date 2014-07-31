Оповещения от Киноафиши
Круг

Der Kreis 18+
О фильме

Сегодня Швейцария – оплот гражданских свобод, манящий беженцев из менее благополучных стран, но так было не всегда, да что там, совсем недавно, а в исторической перспективе – почти вчера, всего лишь на исходе 1950-х, люди нетрадиционной сексуальной ориентации подвергались здесь лютым преследованиям. И благообразному учителю Эрнсту Остертагу, выходцу из консервативной буржуазной среды, понадобилась недюжинная отвага, чтобы признать собственную гомосексуальность и не прятать высоких чувств к звезде транс-кабаре Роби Раппу...
Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 31 июля 2014
Премьера в мире 31 июля 2014
Дата выхода
23 октября 2014 Германия
12 февраля 2015 Дания
4 марта 2015 Франция
18 сентября 2014 Швейцария
Другие названия
Der Kreis, The Circle, Der Kreis: 'A kör', Krug, Le cercle, W kręgu, Круг
Режиссер
Штефан Хаупт
В ролях
Матиас Хунгербюлер
Петер Йеклин
Мари Леюенбергер
Штефан Вичи
Все актеры и съемочная группа
7.3
