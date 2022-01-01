|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Asking Questions
|Brian Tyler
|2:41
|2
|Truth Main Title
|Brian Tyler
|2:30
|3
|Documents
|Brian Tyler
|2:36
|4
|Three Hours
|Brian Tyler
|2:58
|5
|Culmination
|Brian Tyler
|2:45
|6
|Fea
|Brian Tyler
|3:42
|7
|Transcendence
|Brian Tyler
|2:14
|8
|Duty and Honor
|Brian Tyler
|1:22
|9
|Needle in a Haystack
|Brian Tyler
|3:20
|10
|Humble Beginnings
|Brian Tyler
|2:08
|11
|Mistakes and Misunderstandings
|Brian Tyler
|2:08
|12
|Pursuing the Truth
|Brian Tyler
|1:37
|13
|Uncovering Lies
|Brian Tyler
|4:15
|14
|Hodges Confirm
|Brian Tyler
|3:09
|15
|60 Minutes
|Brian Tyler
|1:53
|16
|Indiscretion
|Brian Tyler
|1:21
|17
|Let's Start from the Beginning
|Brian Tyler
|2:55
|18
|Oetr
|Brian Tyler
|2:57
|19
|I Am What I Am
|Brian Tyler
|1:13
|20
|Public Apology
|Brian Tyler
|3:49
|21
|End of an Era
|Brian Tyler
|4:36