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Правда Правда
Киноафиша Фильмы Правда Музыка из фильма «Правда» (2015)
Truth Правда 2015 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Музыка из фильма «Правда» (2015)

Вся информация о фильме
Truth (Original Motion Picture Soundtrack)
Truth (Original Motion Picture Soundtrack) 21 композиция. Brian Tyler
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Asking Questions Brian Tyler 2:41
2 Truth Main Title Brian Tyler 2:30
3 Documents Brian Tyler 2:36
4 Three Hours Brian Tyler 2:58
5 Culmination Brian Tyler 2:45
6 Fea Brian Tyler 3:42
7 Transcendence Brian Tyler 2:14
8 Duty and Honor Brian Tyler 1:22
9 Needle in a Haystack Brian Tyler 3:20
10 Humble Beginnings Brian Tyler 2:08
11 Mistakes and Misunderstandings Brian Tyler 2:08
12 Pursuing the Truth Brian Tyler 1:37
13 Uncovering Lies Brian Tyler 4:15
14 Hodges Confirm Brian Tyler 3:09
15 60 Minutes Brian Tyler 1:53
16 Indiscretion Brian Tyler 1:21
17 Let's Start from the Beginning Brian Tyler 2:55
18 Oetr Brian Tyler 2:57
19 I Am What I Am Brian Tyler 1:13
20 Public Apology Brian Tyler 3:49
21 End of an Era Brian Tyler 4:36
Доступен список песен из фильма «Правда» (2015) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Правда» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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