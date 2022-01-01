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Правда
Правда, 2015: актеры и роли
Truth
Правда
2015 / США
Трейлер
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Правда, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Вандербилт
James Vanderbilt
В ролях
Роберт Редфорд
Robert Redford
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Тофер Грейс
Topher Grace
Элизабет Мосс
Elisabeth Moss
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
Дэвид Лайонс
David Lyons
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