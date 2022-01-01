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Киноафиша Фильмы Правда Правда, 2015: актеры и роли
Truth Правда 2015 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Правда, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Вандербилт James Vanderbilt
В ролях
Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Тофер Грейс Тофер Грейс Topher Grace Элизабет Мосс Элизабет Мосс Elisabeth Moss Деннис Куэйд Деннис Куэйд Dennis Quaid Брюс Гринвуд Брюс Гринвуд Bruce Greenwood Дэвид Лайонс David Lyons
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