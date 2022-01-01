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Киноафиша Фильмы Берлин, площадь Шамиссо Берлин, площадь Шамиссо, 1980: актеры и роли
Berlin Chamissoplatz Берлин, площадь Шамиссо 1980 / Германия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Берлин, площадь Шамиссо, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рудольф Томе Rudolf Thome
В ролях
Ханнс Цишлер Hanns Zischler Сабина Бах Sabine Bach Вольфганг Киндер Wolfgang Kinder Гизела Фройденберг Gisela Freudenberg Alexander Malkowsky Anna Klasse
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