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Берлин, площадь Шамиссо
Берлин, площадь Шамиссо, 1980: актеры и роли
Berlin Chamissoplatz
Берлин, площадь Шамиссо
1980 / Германия
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Берлин, площадь Шамиссо, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рудольф Томе
Rudolf Thome
В ролях
Ханнс Цишлер
Hanns Zischler
Сабина Бах
Sabine Bach
Вольфганг Киндер
Wolfgang Kinder
Гизела Фройденберг
Gisela Freudenberg
Alexander Malkowsky
Anna Klasse
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