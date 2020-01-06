Вы их точно знаете. Чувствительный семьянин Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) и холостяк-сорвиголова Майк Лоури (Уилл Смит). Легендарный дуэт наркодетективов из Майами. Герои двух фильмов Майкла Бэя, в которых они взрывали тачки и яхты, нарушали законы, ловили барыг и криминальных боссов. Дилогия «Плохие парни» (1995-2003) была типичным продуктом будущего режиссера «Трансформеров»: монтаж на запредельной скорости, беспорядочное мельтешение в кадре и крутые ракурсы,…
В духе "Смесительного оружия " с Гибсоном. На один раз, но прикольно!
Супер фильм!
10 из 10!
Переплелось всё: драма, любовь, семейные ценности, юмор, бандитские разборки... Однозначно пойти и посмотреть!)
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