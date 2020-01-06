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Плохие парни навсегда Плохие парни навсегда
Киноафиша Фильмы Плохие парни навсегда Отзывы о фильме «Плохие парни навсегда»
Bad Boys for Life Плохие парни навсегда 2020 / США
8.2 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Плохие парни навсегда»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Вы их точно знаете. Чувствительный семьянин Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) и холостяк-сорвиголова Майк Лоури (Уилл Смит). Легендарный дуэт наркодетективов из Майами. Герои двух фильмов Майкла Бэя, в которых они взрывали тачки и яхты, нарушали законы, ловили барыг и криминальных боссов. Дилогия «Плохие парни» (1995-2003) была типичным продуктом будущего режиссера «Трансформеров»: монтаж на запредельной скорости, беспорядочное мельтешение в кадре и крутые ракурсы,…

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bahir24 6 января 2020, 12:43
Глупый фильм состоящий из изъезженных шуток и набора клише
6 января 2020, 12:43 Ответить
Эльнар Хорош 23 января 2020, 02:25
Оценка
Нормас , поржать можно
23 января 2020, 02:25 Ответить
Mikhail Kokin 23 января 2020, 19:30
Замечательный фильм!
В духе "Смесительного оружия " с Гибсоном. На один раз, но прикольно!
23 января 2020, 19:30 Ответить
yakubov121299 23 января 2020, 21:16
Оценка
Фильм просто бомба
23 января 2020, 21:16 Ответить
yakubov121299 23 января 2020, 21:16
Оценка
Фильм просто бомба
23 января 2020, 21:16 Ответить
Александр Чернов 25 января 2020, 11:23
Оценка
Фильм отстой!
25 января 2020, 11:23 Ответить
Кристина Рожкова 25 января 2020, 15:12
Оценка
Мне фильм очень понравился,ходили за день до премьеры. Думала на оборот будет не очень. Но кто любит комедийные боевики советую посмотреть, кто пишите фильм г*вно, просто зажрались
25 января 2020, 15:12 Ответить
abuladzes01rus 25 января 2020, 17:24
в ответ на сообщение Кристина Рожкова от 25 января 2020, 15:12
критики пишут и апзерают
25 января 2020, 17:24 Ответить
Алексей Тюняев 25 января 2020, 17:46
Отличный фильм!
25 января 2020, 17:46 Ответить
Ляля Миминова 26 января 2020, 02:06
Оценка
👍🏻
26 января 2020, 02:06 Ответить
alfiya7163 29 января 2020, 08:51
Оценка
Фильм очень понравился!
Супер фильм!
10 из 10!
Переплелось всё: драма, любовь, семейные ценности, юмор, бандитские разборки... Однозначно пойти и посмотреть!)
29 января 2020, 08:51 Ответить
Ksenia Ignateva 29 января 2020, 15:24
Оценка
Скажу что понравился ! Были туповатые моменты и не мало , но это не испортило общее впечатление )
29 января 2020, 15:24 Ответить
Один Такой 31 января 2020, 14:57
Какие были шикарнык первые две части, а эта уже увы так, на 1 раз.
31 января 2020, 14:57 Ответить
Павел Золотарев 31 января 2020, 16:59
Оценка
Ожидание были худшие, но оказалось старички отлично зажгли и выдали комединый дуэт, как и 15 лет назад. Получилосьь веселое и драйвовое кино. Рекомедую)
31 января 2020, 16:59 Ответить
Pavel.Rashchupkin 31 января 2020, 18:09
Оценка
Фильм на один раз,перестрелки слабые,видимо бюджета не хватило.Санта-Барбара отдыхает по сценарной логике! На фильме устал,дома с удовольствием пересмотрел 1 и 2 часть.Надеюсь бюджет появится в 4 части и продолжение будет похожим на старые части франшизы.
31 января 2020, 18:09 Ответить
jgelskaja 2 февраля 2020, 18:26
Лучше не найти!
2 февраля 2020, 18:26 Ответить
Римма Зайнуллина 2 февраля 2020, 20:04
Оценка
Супер!!! Шуточки, интрига, развязка... эта парочка неподражаема и с годами не меняется 👍
2 февраля 2020, 20:04 Ответить
Даниил Рахимов 2 февраля 2020, 22:35
в ответ на сообщение Кристина Рожкова от 25 января 2020, 15:12
Спасибо на выходных пойду
2 февраля 2020, 22:35 Ответить
Надежда Королева 4 февраля 2020, 14:12
Советую сходить,посмеялись от души))
4 февраля 2020, 14:12 Ответить
stick.78 4 февраля 2020, 19:09
Оценка
Очень понравился !
4 февраля 2020, 19:09 Ответить
Илона Омерина 4 февраля 2020, 20:40
в ответ на сообщение bahir24 от 6 января 2020, 12:43
Оценка
Какой же вы тупой человек , по вашемы тупомы отзыву можно понять
4 февраля 2020, 20:40 Ответить
Илона Омерина 4 февраля 2020, 20:40
Оценка
Очень очень крутой фильм !!!
4 февраля 2020, 20:40 Ответить
Дина 6 февраля 2020, 05:45
Оценка
Когда Майк начал рассказывать про то, что это его сын - у меня глаза раза 3 закатились, какую-то Санту-Барбару сделали под конец, фу, если так пойдет дальше,то в 4 части появится брат-близнец, потерянный в младенчестве)))
6 февраля 2020, 05:45 Ответить
Ильназ Шайхутдинов 9 февраля 2020, 16:50
Оценка
классный фильм 9/10) комедийный боевик )))))
9 февраля 2020, 16:50 Ответить
yuliyakramtsova5 10 февраля 2020, 22:39
Кайфовый!
10 февраля 2020, 22:39 Ответить
Диана Мелис 12 февраля 2020, 00:04
Оценка
Отличный фильм, еще раз посмотрю
12 февраля 2020, 00:04 Ответить
Темный Рыцарь 29 октября 2021, 15:59
Оценка
Отлично сняли, и юмор достойный
29 октября 2021, 15:59 Ответить
Самиев Шариф 6 ноября 2022, 20:46
Оценка
Почему это фильма не ставят на кинотеатр 🤔🤔🤔🤔🤔
6 ноября 2022, 20:46 Ответить
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