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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Киноафиша Фильмы Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Награды и номинации фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Star Wars: The Rise of Skywalker Звёздные Войны: Скайуокер. Восход 2019 / США
6.7 Оцените
114 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Награды и номинации фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход

Вся информация о фильме
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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