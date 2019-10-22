После смерти Сноука в «Последних джедаях» у Сопротивления новая беда. Из небытия восстал древний всемогущий враг. Он может дать новому лидеру Первого Ордена Кайло Рену мощнейший флот, способный уничтожать планеты. И теперь Рей должна найти убежище злодея, а заодно и постараться вернуть Кайло на светлую сторону. Экспериментальный восьмой эпизод от Райана Джонсона зрители приняли неоднозначно. Режиссёр смело разрушал устоявшиеся каноны и удивлял непредсказуемыми поворотами: злодей…
скучно, долго, не интересно, плохо по всем пунктам.
картинка вроде та, спецэффекты и звуки узнаваемые... но никак не могу привыкнуть к актёрам - негру, Рэй, третьему(копии Хану Соло)! (Рэй хороша, конечно, но тянет весь сюжет)
а сюжет вообще не цепляет! да смотреть интересно, но пересматривать не хочется.
даже СиТрипио и Р2 унылые какие-то - раньше больше у них действий и смысла было.
зрелищность и спецэффекты? сразу хочется посмотреть первые 3 эпизода, особенно, мне кажется, второй!!! вот там аж дух захватывает!
фильм становится сериалом.
6 баллов из 10ти!
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