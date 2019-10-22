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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Киноафиша Фильмы Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Отзывы о фильме «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»
Star Wars: The Rise of Skywalker Звёздные Войны: Скайуокер. Восход 2019 / США
6.9 Оцените
114 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После смерти Сноука в «Последних джедаях» у Сопротивления новая беда. Из небытия восстал древний всемогущий враг. Он может дать новому лидеру Первого Ордена Кайло Рену мощнейший флот, способный уничтожать планеты. И теперь Рей должна найти убежище злодея, а заодно и постараться вернуть Кайло на светлую сторону. Экспериментальный восьмой эпизод от Райана Джонсона зрители приняли неоднозначно. Режиссёр смело разрушал устоявшиеся каноны и удивлял непредсказуемыми поворотами: злодей…

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North South 22 октября 2019, 12:20
Жаль, что покупка билета в России не стартует с покупкой билетов в Америке
22 октября 2019, 12:20 Ответить
North South 22 октября 2019, 12:21
А всего за пару дней до фильма 😔
22 октября 2019, 12:21 Ответить
Данил Петрухин 2 декабря 2019, 00:25
Судя по всему если есть Энди Серкис то Сноук тоже будет.
2 декабря 2019, 00:25 Ответить
Данил Петрухин 2 декабря 2019, 00:26
в ответ на сообщение North South от 22 октября 2019, 12:20
У нас специально принежают мировые шедевры.
2 декабря 2019, 00:26 Ответить
Антон Желибо 19 декабря 2019, 15:59
Оценка
Фильм абсолютная нудятина и сопли в сахаре........просмотра не стоит.
19 декабря 2019, 15:59 Ответить
Виктория Малева 19 декабря 2019, 16:16
Стоит идти или нет??
19 декабря 2019, 16:16 Ответить
chesamm227 19 декабря 2019, 22:37
Оценка
Если любите Звездные Войны - однозначно стоит посмотреть. Не пожалеете.
19 декабря 2019, 22:37 Ответить
chesamm227 19 декабря 2019, 22:38
в ответ на сообщение Виктория Малева от 19 декабря 2019, 16:16
Оценка
СтОит. 100 проц.
19 декабря 2019, 22:38 Ответить
Mikhail Kokin 20 декабря 2019, 07:58
Оценка
Фильм понравился!
20 декабря 2019, 07:58 Ответить
mrysokov 20 декабря 2019, 08:49
Оценка
Фильм классный но концовка так себе можно было лучше
20 декабря 2019, 08:49 Ответить
fdkl1987 20 декабря 2019, 11:37
Оценка
Полный шлак...Дисней решил выжать из франшизы все соки. Для совсем уж непритязательного зрителя...можно потратить время и деньги с гораздо большей пользой.
20 декабря 2019, 11:37 Ответить
Jackson Mihailov 20 декабря 2019, 19:30
Оценка
Лучше наверное чем первые 2 части этой трилогии, но с оригинальными это все равно рядом не стояло Понравился момент с палпатином и встреча с дарт рей😂 Причем Палпатина сразу слила сопливая девченка- бред🤣 Остальное сопли и муть Ходить если только с детьми Взрослой аудитории не рекомендую
20 декабря 2019, 19:30 Ответить
Илья Иванов 20 декабря 2019, 22:47
Оценка
Пошли с друзьями, посмеялись знатно. Ляпов и косяков не счесть, меня вымораживали мгновенные телепортации предметов) забавный косяк в "очень" древнем кинжале который показывает своим рельефом обломки звезды смерти, которая упала там не так давно если так посудить... Кароче такое себе если честно) но сходить чисто из за того что это конечная часть и быть в курсе думаю стоит... Если конечно дал ше не появиться "второй орден" и всё начнётся сначала))
20 декабря 2019, 22:47 Ответить
Алиса Черная 20 декабря 2019, 23:07
Оценка
Это просто треш. К концу уже ждала скорей бы закончилось. Сценарий извините но тупой. Все смеялись над сюжетными поворотами
20 декабря 2019, 23:07 Ответить
Дмитрий Абрамов 21 декабря 2019, 14:58
Оценка
Фильм супер .А говнохейтеры пусть сосут .
21 декабря 2019, 14:58 Ответить
hlam.78 21 декабря 2019, 15:07
Оценка
Фильм максимум на один раз! Еще рез просмотреть его, желание не возникнет!
21 декабря 2019, 15:07 Ответить
ser7404 22 декабря 2019, 07:19
Оценка
Вчера посмотрел 9 эпизод. Фильм не идет ни в какое сравнение с эпизодами, отснятыми Лукасом, смотришь и нехватает чего-то, в общем фильм на один раз
22 декабря 2019, 07:19 Ответить
Александр Шишкалов 22 декабря 2019, 14:17
Оценка
фильм очень глупый, не продуманный, местами просто идиотский.Самый большой грех это то что он обесценивает первые 6 эпизодов. В общем отстой
22 декабря 2019, 14:17 Ответить
Александр Шишкалов 22 декабря 2019, 14:19
в ответ на сообщение Виктория Малева от 19 декабря 2019, 16:16
Оценка
нет
22 декабря 2019, 14:19 Ответить
samirturarbekov 22 декабря 2019, 18:46
Судя по лайкам и дизлайкам наверное стоит идти в кино.
22 декабря 2019, 18:46 Ответить
Никита Соловский 22 декабря 2019, 19:50
Оценка
Фильм Супер, очень интересный
22 декабря 2019, 19:50 Ответить
dalg-res-3791 24 декабря 2019, 17:43
Оценка
Фильм классный!!! а хейтеры,которых прикалывают телепортации,пусть ходят на Анну Каренину,там все натурально.никаких телепортаций.
24 декабря 2019, 17:43 Ответить
dalg-res-3791 24 декабря 2019, 17:44
в ответ на сообщение Илья Иванов от 20 декабря 2019, 22:47
Оценка
Прикалывают телепортации? Ты знал на какой фильм шел? Ну так надо было идти на "Ленин в октябре",там такого нет.В чем проблема?
24 декабря 2019, 17:44 Ответить
satyshev_damir 27 декабря 2019, 12:09
Оценка
Что за дибил поставил ЗВ в малый зал и в такое время? Полночь и рано утром. Зато всякую лажу будут крутить в прайм-тайм.
27 декабря 2019, 12:09 Ответить
Женя Кацуба 28 декабря 2019, 20:56
Оценка
Фееричная хрень!
28 декабря 2019, 20:56 Ответить
Андрей Яковлев 30 декабря 2019, 12:58
Оценка
Меняют расписание на сайте как хотят и когда хотят. Ехал целый час по пробкам к началу фильма, на месте оказалось этого сеанса нет.
30 декабря 2019, 12:58 Ответить
dk 2 января 2020, 17:15
Оценка
еле досидел для галочки
скучно, долго, не интересно, плохо по всем пунктам.
2 января 2020, 17:15 Ответить
Тимофей Кухарев 2 января 2020, 21:41
Фильм не для 16 лет он для вобще 10 потому что там нет нечего незаконного так что я обижен тем что вы врёте!!!
2 января 2020, 21:41 Ответить
nikitainspb 8 января 2020, 10:22
Оценка
Разочарование( Так не заканчиваются легенды... Непонятно зачем было делать такой фильм. Последняя трилогия катится по ниспадающей, очень очень жаль...
8 января 2020, 10:22 Ответить
Андрюха Фельмер 8 января 2020, 10:45
Оценка
Не верьте плохим отзывам,фильм поклонникам звездных войн ,очень понравится!
8 января 2020, 10:45 Ответить
djkjiby 8 января 2020, 21:46
Оценка
Отличная серия. Как же шикарна Rey в образе Sith!
8 января 2020, 21:46 Ответить
celofan86 11 января 2020, 13:44
Оценка
Очень понравился фильм! Не понимаю откуда столько негативных отзывов? Очень жаль, что история РейЛо закончилась ): ожидала другой концовки, но что есть, то есть... Фильм зрелищный, спецэффекты отличные. Сразу захотелось пересмотреть предыдущие два фильма. Моя оценка 5+
11 января 2020, 13:44 Ответить
Андрей 12 января 2020, 23:48
Оценка
что-то опять не вау!
картинка вроде та, спецэффекты и звуки узнаваемые... но никак не могу привыкнуть к актёрам - негру, Рэй, третьему(копии Хану Соло)! (Рэй хороша, конечно, но тянет весь сюжет)
а сюжет вообще не цепляет! да смотреть интересно, но пересматривать не хочется.
даже СиТрипио и Р2 унылые какие-то - раньше больше у них действий и смысла было.
зрелищность и спецэффекты? сразу хочется посмотреть первые 3 эпизода, особенно, мне кажется, второй!!! вот там аж дух захватывает!
фильм становится сериалом.
6 баллов из 10ти!
12 января 2020, 23:48 Ответить
liptim05 20 апреля 2020, 21:01
Оценка
Нормальный фильм. Ни хорошо, ни плохо. Стандартно. Хотя восьмой эпизод запомнился лучше.
20 апреля 2020, 21:01 Ответить
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