Finn Пока эти Звёздные Разрушители на Экзеголе, мы можем их атаковать.

Beaumont А как именно?

Rose Tico Они не могут включить щиты, пока не покинут атмосферу.

Poe Dameron А это на Экзеголе не просто. Кораблям такого размера нужна помощь при взлёте. Навигация не может определить, где там верх.

Pilot Tyce Так как же корабли взлетают?

Poe Dameron Они используют сигнал с навигационной башни, вроде этой.

Finn Только не в этот раз. Воздушная команда найдёт башню, наземная её уничтожит.

Pilot Vanik Наземная команда?

Finn У меня есть идея насчёт этого.