Император ПалпатинВсё. Новую империю. Мощь Последнего Ордена скоро будет готова. Она будет твоей, если ты сделаешь то, что я прошу. Убей девушку, уничтожь джедаев и стань тем, кем не смог стать твой дед Вейдер. Ты будешь править всей галактикой как новый император. Но будь осторожен. Она не та, кем ты её считаешь.
C-3POМоё программирование запрещает мне переводить это.
Poe DameronТо есть ты нам говоришь, что в единственный момент, когда ты нам нужен, ты молчишь?
C-3POИрония, сэр. Я механически не способен переводить с языка ситхов. Кажется, это правило было принято Сенатом Старой Республики...
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[Заставка фильма]
Opening CrawlМёртвые говорят! Галактика услышала загадочный сигнал — угрозу ОТМЩЕНИЯ зловещим голосом покойного ИМПЕРАТОРА ПАЛПАТИНА.
Opening CrawlГЕНЕРАЛ ЛЕЯ ОРГАНА посылает тайных агентов собирать разведданные, а РЕЙ, последняя надежда джедаев, готовится к битве с коварным ПЕРВЫМ ПОРЯДКОМ.
Opening CrawlТем временем Верховный Лидер КАЙЛО РЕН в ярости ищет призрачного Императора, решив уничтожить любую угрозу своей власти...
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Luke Skywalker[Рей бросает свой световой меч в пылающие обломки корабля Кайло, но рука тянется и хватает его. Это оказывается Люк Скайуокер в образе Силового призрака, который спокойно выходит вперёд]Оружие джедая заслуживает большего уважения.
Luke SkywalkerПотому что она видела твой дух. Твоё сердце. Рей, есть вещи сильнее крови. Противостоять страху — судьба джедая. Твоя судьба. Если ты не встретишь Палпатина лицом к лицу, это будет конец джедаев, и война будет проиграна.
Luke SkywalkerЭто была последняя ночь её обучения. Лея сказала мне, что почувствовала смерть своего сына в конце её пути джедая. Она передала мне свою саблю и сказала, что однажды её поднимет кто-то, кто завершит её путь. Ты — наследник тысячи поколений. Но эта битва — твоя.
Colonel Aftab AckbarНе может быть. Император мёртв.
BeaumontТёмная наука. Клонирование. Тайны, известные только ситхам.
Poe DameronОн готовил свою месть. Его последователи строили что-то годами. Самый большой флот, что когда-либо видел галактика. Он называет это Последним Орденом. Через 16 часов начнутся атаки на свободные миры. Император и его флот скрывались в Неизведанных регионах. На планете под названием Экзегол.
ReyПочему Император пришёл за мной? Почему он хотел убить ребёнка? Скажи мне.
Kylo RenПотому что он увидел, кем ты станешь. У тебя не просто есть сила. У тебя есть его сила. Ты его внучка. Ты Палпатин. Моя мать была дочерью Вейдера. Твой отец — сын Императора. Что Палпатин не знает — мы диада в Силе, Рей. Два в одном. Мы убьём его вместе и займём трон. Ты знаешь, что нужно делать. Ты знаешь.
Emperor PalpatineТвоя ненависть, твой гнев. Ты хочешь убить меня. Это то, чего я хочу. Убей меня... и мой дух перейдёт в тебя. Как все ситхи живут во мне... ты станешь Императрицей... мы станем одним целым.
ReyЛюк искал это. Долго. Почти нашёл. Здесь есть шифры, которые я не могу прочесть. Но он говорил, что чтобы добраться туда, нужен вот этот — ситхский указатель пути. Они — компасы, что ведут к Экзеголу. Чтобы остановить то, что мы оба знаем, что грядёт... Мне нужно закончить то, что начал Люк. Найти Экзегол. Найти Императора.
ReyПуть ситха. Люк Скайуокер пришёл сюда за одним.
Lando CalrissianЯ знаю. Я был с ним. Мы с Люком преследовали старого охотника на джедаев.
[постукивая по браслету, показывая им голографический профиль]
Lando CalrissianОчи из Бистуна. У него была зацепка, которая могла привести к путеводителю. Мы проследили его корабль через полгалактики сюда. А когда добрались до его корабля — он был заброшен. Ни зацепок, ни путеводителя.
Кайло РенТы не скроешься, Рей. От меня не скроешься.
РейЯ вижу трещины в твоей маске. Ты преследуема. Ты не можешь перестать видеть, что ты сделала с отцом.
Кайло РенТы до сих пор считаешь дни с тех пор, как ушли твои родители? В тебе столько боли. Столько злости. Я не хочу убивать тебя. Я найду тебя и обращу на Тёмную сторону. Когда я снова протяну тебе руку... ты возьмёшь её.
ReyМои родители были сильными. Они спасли меня от тебя.
Emperor PalpatineТвоего мастера, Люка Скайуокера, спас отец. Единственная семья, которая у тебя есть здесь... это я.
[потолок открывается, и она видит яростную битву в атмосфере]
Emperor PalpatineИм осталось недолго. Никто не придёт им на помощь. И ты — тот, кто привёл их сюда. Убей меня. Возьми трон. Властвуй над новой Империей, и флот будет твоим. Только у тебя есть сила их спасти. Откажешься — и твоя новая семья... умрёт.
C-3POНавигатор Императора находится в Имперском хранилище. На дельте 3-6, временный 9-3-6, курс 3-2, на луне в системе Эндор. От южного берега. Только этот клинок укажет путь. Только этот клинок укажет путь.
FinnСистема Эндор. Там закончилась последняя война?
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По Дамерон[сидит у смертного одра Леи]Я должен сказать, я на самом деле не знаю... как это делать. То, что ты сделал... я к этому не готов.
Kylo RenОна была в моих покоях. Закройте корабль на карантин.
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Kylo RenУ нас в рядах есть шпион, который только что отправил сообщение Сопротивлению. Кто бы ни был этот предатель, он нас не остановит. Судя по тому, что я видел на Эксеголе... Первый порядок вот-вот станет настоящей Империей.
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Император ПалпатинТы зайдёшь на трон. Это твоё право по рождению — править здесь. Это в твоей крови. В нашей крови.