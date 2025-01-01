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Киноафиша Фильмы Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Цитаты из фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход

Цитаты из фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход

Obi Wan Kenobi Это твои последние шаги, Рей. Встань и сделай их.
Anakin Skywalker Рей.
Ahsoka Tano Рей.
Kanan Jarrus Рей.
Anakin Skywalker Верни равновесие, Рей, как это сделал я.
Luminara Unduli Во тьме найди свет, Рей.
Mace Windu Ты не одна, Рей.
Yoda Одна — ты никогда не была.
Qui-Gon Jinn В каждом джедае, что когда-либо жил, живешь и ты.
Anakin Skywalker Сила окружает тебя, Рей.
Aayla Secura Пусть она ведет тебя.
Ahsoka Tano Как она вела нас.
Mace Windu Почувствуй, как сила проходит через тебя, Рей.
Anakin Skywalker Пусть она поднимет тебя.
Adi Gallia Встань, Рей.
Qui-Gon Jinn Мы стоим за тобой, Рей.
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Luke Skywalker Мы передали тебе всё, что знаем. В тебе живут тысячи поколений. Но это твоя битва.
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Люк Скайуокер Никто на самом деле не уходит.
[Палпатин хохочет]
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Rey Люди всё время говорят, что меня знают. Но никто не знает.
Kylo Ren А я знаю.
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[последние реплики]
Старейшина Татуина Так долго никого не было. Кто ты?
Рей Я — Рей.
Старейшина Татуина Рей кто?
Рей [видит духов Силы Люка Скайуокера и Леи, поворачивается к ним спиной] Рей Скайуокер.
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Poe Dameron Что ты там делаешь, 3PO?
C-3PO В последний раз смотрю, сэр. На своих друзей.
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Emperor Palpatine Ты — ничто! Девчонка-разбойница не сравнится с моей силой! Я — *все* ситхи!
Rey А я... — все джедаи.
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Kylo Ren Я знаю, что должен сделать, но не уверен, хватит ли у меня сил.
Han Solo Хватит.
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Snap Wexley Поступают сообщения о налёте на Праздник Предков.
Leia Organa Эта миссия — всё. Мы не можем потерпеть неудачу. Есть новости от Рэй?
Snap Wexley «Сокол» не отвечает.
Rose Tico Обязательно так говорить?
Snap Wexley Как именно?
Leia Organa Сделай мне личное одолжение — будь оптимисткой.
Snap Wexley Да, мадам. Э-э... Это... Это отлично. Ты даже не представляешь, как хорошо всё сложится. Будет здорово.
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[первые реплики]
Император Палпатин Наконец-то. Сноук хорошо тебя обучил.
Кайло Рен Я убил Сноука. Убью и тебя.
Император Палпатин Мой мальчик, я создал Сноука. Я был каждым голосом...
Сноук ...который ты когда-либо слышал...
Дарт Вейдер ...внутри твоей головы.
Император Палпатин Первый порядок — только начало. Я дам тебе гораздо больше.
Кайло Рен Ты умрёшь первым.
Император Палпатин Я умирал раньше. Тёмная сторона Силы — путь ко многим способностям, которые некоторые считают... неестественными.
Кайло Рен Что ты можешь мне дать?
Император Палпатин Всё. Новую империю. Мощь Последнего Ордена скоро будет готова. Она будет твоей, если ты сделаешь то, что я прошу. Убей девушку, уничтожь джедаев и стань тем, кем не смог стать твой дед Вейдер. Ты будешь править всей галактикой как новый император. Но будь осторожен. Она не та, кем ты её считаешь.
Кайло Рен Кто она?
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Poe Dameron На этом что-то написано.
C-3PO Возможно, я смогу перевести. О! Местонахождение пути-указателя вырезано на этом кинжале. Это подсказка, которую искал мастер Люк.
Poe Dameron И?
Rey Где путь-указатель?
C-3PO Боюсь, я не могу вам сказать.
Poe Dameron 20,3 фазиона языков, и ты не можешь это прочесть?
C-3PO О, я прочитал, сэр. Я точно знаю, где путь-указатель. К сожалению, он написан руническим языком ситхов.
Rey И что?
C-3PO Моё программирование запрещает мне переводить это.
Poe Dameron То есть ты нам говоришь, что в единственный момент, когда ты нам нужен, ты молчишь?
C-3PO Ирония, сэр. Я механически не способен переводить с языка ситхов. Кажется, это правило было принято Сенатом Старой Республики...
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[Заставка фильма]
Opening Crawl Мёртвые говорят! Галактика услышала загадочный сигнал — угрозу ОТМЩЕНИЯ зловещим голосом покойного ИМПЕРАТОРА ПАЛПАТИНА.
Opening Crawl ГЕНЕРАЛ ЛЕЯ ОРГАНА посылает тайных агентов собирать разведданные, а РЕЙ, последняя надежда джедаев, готовится к битве с коварным ПЕРВЫМ ПОРЯДКОМ.
Opening Crawl Тем временем Верховный Лидер КАЙЛО РЕН в ярости ищет призрачного Императора, решив уничтожить любую угрозу своей власти...
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Luke Skywalker [Рей бросает свой световой меч в пылающие обломки корабля Кайло, но рука тянется и хватает его. Это оказывается Люк Скайуокер в образе Силового призрака, который спокойно выходит вперёд] Оружие джедая заслуживает большего уважения.
Rey [удивлённо] Мастер Скайуокер!
Luke Skywalker Что ты делаешь?
Rey Я видел себя на тёмном троне. Я не допущу этого. Я никогда не покину это место. Я делаю то, что сделал ты.
Luke Skywalker Я ошибался. Меня здесь держал страх. Чего ты боишься больше всего?
Rey [после долгой паузы] Самой себя.
Luke Skywalker Потому что ты Палпатин? Лея тоже знала это.
Rey Она не сказала мне.
[Люк Скайуокер садится рядом с Рей]
Rey Она всё равно меня учила.
Luke Skywalker Потому что она видела твой дух. Твоё сердце. Рей, есть вещи сильнее крови. Противостоять страху — судьба джедая. Твоя судьба. Если ты не встретишь Палпатина лицом к лицу, это будет конец джедаев, и война будет проиграна.
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[их преследуют два реактивных штурмовика]
C-3PO О! Теперь они летают!
Finn Теперь они летают?
Poe Dameron Теперь они летают.
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Luke Skywalker Сила будет с тобой.
Leia Organa Всегда.
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General Hux Я шпион.
Poe Dameron Что?
Finn Ты?
General Hux У нас мало времени.
Poe Dameron Я знал!
Finn Нет, не знал.
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Emperor Palpatine Твое путешествие близится к концу.
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Lando Calrissian У меня плохое предчувствие.
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Han Solo Привет, мальчик.
[Кайло оборачивается и видит видение Хана Соло, стоящего позади него]
Han Solo Я скучал по тебе, сынок.
Kylo Ren Твой сын мёртв.
Han Solo Нет... Кайло Рен мёртв. Мой сын жив.
Kylo Ren [не веря] Ты — всего лишь память.
Han Solo Твоя память. Возвращайся домой.
Kylo Ren Слишком поздно. Она ушла.
Han Solo Твоя мать ушла. Но то, за что она боролась, за что сражалась... это не ушло.
[пауза]
Han Solo Бен...
Kylo Ren Я знаю, что должен сделать, но не знаю, хватит ли у меня сил.
Han Solo [трогает щёку Кайло] Хватит.
[Кайло смотрит на свой световой меч, затем снова на Хана]
Kylo Ren Папа...
Han Solo [улыбается] Я знаю.
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C-3PO Если я не вернусь, знай — ты был настоящим другом, R2. Моим лучшим другом, на самом деле.
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Luke Skywalker Противостоять страху — это судьба джедая. Твоя судьба.
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Obi Wan Kenobi Рэй.
Yoda Пробуждайся в Силе.
Kanan Jarrus В сердце джедая — его сила.
Obi Wan Kenobi Встань.
Qui-Gon Jinn Встань.
Luke Skywalker Рэй, Сила будет с тобой, всегда.
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Кайло Рен Что ты можешь мне дать?
Император Палпатин Всё. Новую империю.
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Emperor Palpatine Тёмная сторона Силы — путь к многим способностям, которые некоторые считают... неестественными.
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C-3PO Ох, боже. Порча.
Poe Dameron Порча?
C-3PO Распространённый символ верных ситхам.
Rey Ситхи.
Finn Это Очино?
Poe Dameron Люк это почувствовал. Очи так и не покинул это место.
Finn А оказался внизу.
Poe Dameron Он направлялся к своему кораблю. То же самое случилось с нами, случилось и с ним.
Finn Так как же Очи выбрался?
Rey Он не выбрался.
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C-3PO [после того, как его память временно стерта] Я — C-3PO, специалист по взаимодействию с людьми и киборгами. А вы кто?
Poe Dameron Ладно, это будет проблемой.
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Jannah Откуда ты, генерал?
Lando Calrissian Из системы Голд. А ты, малыш?
Jannah О. Не знаю.
Lando Calrissian Ну, давай выясним.
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Leia Organa Никогда не недооценивай дроида.
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Rey Я хотела взять твою руку, руку Бена.
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Finn [играет в Дежарик с Чубаккой] Как ты думаешь, почему он всё время выигрывает?
Poe Dameron Он жульничает.
Chewbacca [рычит]
Poe Dameron Я шучу! Тебе 250 лет! Конечно, ты лучше нас!
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Poe Dameron Как ты это сделал? Победил империю почти без ничего.
Lando Calrissian Мы были вместе. Вот как мы выиграли.
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Маз Каната Чубак?
[она вручает медаль Чубаке]
Маз Каната Это для тебя.
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Рей [имеется в виду её случай с BB-8] Ты на него дерево уронила?
Рей [то же про его прыжки в гиперпространство] Ты оба субалтернаторы спалила?
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[повторяющаяся фраза]
Рей Будь со мной.
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Emperor Palpatine Делай это.
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Emperor Palpatine Это будет последнее слово в истории Скайуокера.
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Люк Скайуокер [не даёт Рей бросить световой меч в огонь] Оружие джедая заслуживает большего уважения.
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Император Палпатин [Кайло Рену] Как когда-то пал я, так падёт и последний Скайуокер.
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Rey Я вижу трещины в твоей маске. Тебя преследуют призраки.
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Finn Буллио, рад тебя видеть. У тебя для нас что-то есть?
Boolio От нового союзника! Шпион в Первом Ордене!
Finn Шпион? Кто?
Boolio Не знаю! Передавай сообщение! Срочно к Лее!
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Zorii Bliss Пока, небесный мусор!
Poe Dameron Кто этот пилот?
Zorii Bliss Догадайся, торговец специями.
Babu Frik [выскочил] ЭЙ!
Poe Dameron Зори, ты пришла!
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Emperor Palpatine Долго я ждал, и теперь ваше объединение — ваша погибель.
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Leia Organa [её последняя реплика] Бен.
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Emperor Palpatine Пусть начнётся финальная битва.
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Emperor Palpatine Убей девушку. Положи конец джедаям. Стань тем, кем не смог стать твой дед Вейдер.
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Lando Calrissian У меня дурное предчувствие.
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[Рей сталкивается с фантомом себя самой, одержимой Тёмной стороной, который владеет красным двухконечным световым мечом]
Рей [как фантом Тёмной стороны] Не бойся того, кто ты есть.
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Finn Как нам тебя отблагодарить?
Boolio Победить в войне.
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Poe Dameron Двигай своим железным задом, Трипио.
C-3PO [его память была кратко стерта] Как ты смеешь! Мы только что познакомились.
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Rey Я действительно хотела взять твою руку, руку Бена.
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Luke Skywalker Есть кое-что, что моя сестра хотела бы, чтобы ты получил.
Rey Сабля Леи.
Luke Skywalker Это была последняя ночь её обучения. Лея сказала мне, что почувствовала смерть своего сына в конце её пути джедая. Она передала мне свою саблю и сказала, что однажды её поднимет кто-то, кто завершит её путь. Ты — наследник тысячи поколений. Но эта битва — твоя.
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Maz Kanata Прощай, дорогая принцесса.
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Zorii Bliss Они побеждают, заставляя тебя думать, что ты один. Помнишь? Нас больше.
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Генерал Хакс Подожди. Подожди. Выстрели мне в руку. Быстро.
Финн Что?
Генерал Хакс Иначе они узнают.
[Финн стреляет ему в ногу]
Генерал Хакс Нет. Аа!
Финн Почему ты нам помогаешь?
Генерал Хакс Мне наплевать, кто победит. Мне нужно, чтобы Кайло Рен проиграл.
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Emperor Palpatine Ученик джедая ещё жив. Возможно, ты предал меня. Не заставляй меня повернуть свой флот против тебя.
Kylo Ren Я знаю, куда она идёт. Она никогда не станет джедаем.
Emperor Palpatine Проследи, чтобы это случилось. Убей её.
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Poe Dameron Очень пригодилась бы твоя помощь там.
Rey Как прошло?
Poe Dameron Вообще-то очень плохо. Очень плохо.
Rey Корабль Хана?
Poe Dameron Что ты сделал с дроидом?
Rey Что ты сделал с «Соколом»?
Poe Dameron «Сокол» в гораздо лучшем состоянии, чем он.
Rey BB-8 не горит.
Poe Dameron То, что от него осталось, не горит.
Rey Расскажи, что случилось.
Poe Dameron Ты сначала расскажи.
Rey Знаешь, кто ты?
Poe Dameron Кто?
Rey Ты сложный, очень сложный, ты сложный человек.
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Emperor Palpatine Долго я ждал, когда мой внук вернётся домой! Я никогда не хотел твоей смерти. Я хотел, чтобы ты была здесь, Императрица Палпатин.
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Rey Бен...
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Кайло Рен [держит ситховский компас] Посмотри на себя. Ты хотел доказать моей матери, что ты джедай, но ты доказал кое-что другое. Ты не можешь вернуться к ней теперь, как и я не могу.
Рей Дай мне.
Кайло Рен Тёмная сторона — в нашей природе. Поддайся ей.
Рей Дай... мне.
Кайло Рен Единственный способ добраться до Экзегола... это со мной.
[Кайло уничтожает компас]
Рей Нет!
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По Дэмерон Снап, они у тебя на хвосте!
Снап Вэксли Вижу, вижу!
По Дэмерон Нет, нет, стоп, стоп!
[Истребитель TIE стреляет по X-Wing, Снап Вэксли кричит, и тот взрывается]
По Дэмерон НЕТ!
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Emperor Palpatine Принцесса Альдераана нарушила мой план, но её глупый поступок окажется напрасным. Приходи ко мне на Экзегол, генерал Прайд.
General Pryde Как я служил вам в старых войнах, так служу и теперь.
Emperor Palpatine Отправь корабль на известный им мир. Пусть он сгорит. Начинается Последний Приказ. Она придёт; за ней пойдут её друзья.
General Pryde Да, мой повелитель.
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Emperor Palpatine Не бойтесь их жалкой атаки, мои верные. Ничто не остановит возвращение Ситхов!
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Wedge Antilles Отличный пилотаж, Лэндо!
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Poe Dameron Мои друзья... Простите. Я думал, у нас есть шанс. Но их слишком много.
Lando Calrissian Но нас больше, По. Нас больше.
Poe Dameron [видя количество кораблей, выходящих из гиперпространства] Посмотри на это. Посмотри на это!
Finn Лэндо, ты сделал это. Ты сделал это!
Poe Dameron Ударь по пушкам на брюшке. Каждый сбитый — это спасённый мир.
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Emperor Palpatine Хорошо.
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Lando Calrissian Вуки обычно выделяются в толпе.
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Poe Dameron Мы расшифровали данные от шпиона Первого Ордена, и это подтверждает худшее. Палпатин вернулся каким-то образом.
Rose Tico Подождите, мы в это верим?
Colonel Aftab Ackbar Не может быть. Император мёртв.
Beaumont Тёмная наука. Клонирование. Тайны, известные только ситхам.
Poe Dameron Он готовил свою месть. Его последователи строили что-то годами. Самый большой флот, что когда-либо видел галактика. Он называет это Последним Орденом. Через 16 часов начнутся атаки на свободные миры. Император и его флот скрывались в Неизведанных регионах. На планете под названием Экзегол.
🧡
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Poe Dameron Добро пожаловать на Экзегол.
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Rey Почему Император пришёл за мной? Почему он хотел убить ребёнка? Скажи мне.
Kylo Ren Потому что он увидел, кем ты станешь. У тебя не просто есть сила. У тебя есть его сила. Ты его внучка. Ты Палпатин. Моя мать была дочерью Вейдера. Твой отец — сын Императора. Что Палпатин не знает — мы диада в Силе, Рей. Два в одном. Мы убьём его вместе и займём трон. Ты знаешь, что нужно делать. Ты знаешь.
Rey Знаю.
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Poe Dameron Мы пытаемся найти Бабу Фрика.
Zorii Bliss Бабу? Бабу работает только на команду. А ты уже не из неё.
Rey Какая команда?
Zorii Bliss Странно, что он тебе не сказал. Твоя подруга раньше была контрабандистом спайса.
Finn Ты была контрабандистом спайса?
Poe Dameron Ты была штурмовиком?
Rey Ты была контрабандистом спайса?
Poe Dameron Ты была собирательницей? Можем так всю ночь.
Zorii Bliss [поднимает оружие выше] У тебя нет всей ночи.
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Poe Dameron Это старый идентификатор корабля. Это истребитель Люка Скайуокера.
C-3PO Он передаёт сигналы курса на пути в Неизведанные регионы.
Finn Это Рей. Она направляется на Экзегол. Она показывает нам. Показывает, как туда добраться.
Poe Dameron Тогда мы пойдём вместе.
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Emperor Palpatine Твоя ненависть, твой гнев. Ты хочешь убить меня. Это то, чего я хочу. Убей меня... и мой дух перейдёт в тебя. Как все ситхи живут во мне... ты станешь Императрицей... мы станем одним целым.
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Rey Я потеряла контроль.
Finn Это не твоя вина.
Rey Это была моя вина.
Finn Нет. Это Рен. Он заставил тебя сделать это.
Rey Чуи погиб. Эта сила исходила от меня. Финн, есть вещи, о которых ты не знаешь.
Finn Тогда скажи мне.
[пауза]
Rey У меня, эм, было видение. Трон ситхов. И кто на нём сидел.
Finn Рен?
Rey [дрожащий голос] И я.
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General Pryde Откуда у них столько истребителей? У них ведь нет флота.
Admiral Griss Это не флот, сэр. Это просто... люди.
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[повторяющаяся фраза]
Бабу Фрик Эй, эй!
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Рей Я пришла не чтобы возглавить ситхов. Я пришла, чтобы положить им конец.
Император Палпатин Как джедай?
Рей Да.
Император Палпатин *Нет.*
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Kylo Ren Где бы ты ни был... тебя сложно найти.
Rey От тебя трудно избавиться.
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По Дамерон Надпись на кинжале в твоей памяти?
C-3PO Да, мастер По. Но перевод с запретного языка извлечь невозможно. То есть, если не делать полный обход памяти с удалением.
Финн Полный обход?
C-3PO Это ужасно опасное и греховное действие, которое совершают над ничего не подозревающими дроидами отбросы и преступники.
Финн Давай сделаем это!
По Дамерон Я знаю одного подпольного дроидомастера.
C-3PO Подпольного дроидомастера?
По Дамерон Он на Киджими.
Финн Что не так с Киджими?
По Дамерон Мне там немного не повезло.
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Finn Лея никогда не сдавалась. И мы тоже не сдадимся. Мы покажем им, что нам не страшно.
Poe Dameron За что наши матери и отцы сражались — мы не позволим этому погибнуть. Не сегодня. Сегодня мы сделаем последний бой. За галактику. За Лею. За всех, кого мы потеряли.
Finn Они уже забрали у нас слишком много. Теперь мы несем войну к ним.
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Kylo Ren Я толкнул тебя в пустыню, потому что мне нужно было это увидеть. Мне нужно было, чтобы это увидела ты. Кто ты есть на самом деле. Я знаю остальное твоей истории. Рей.
Rey Ты лжёшь.
Kylo Ren Я никогда не лгал тебе. Твои родители — никто. Они сами так решили. Чтобы защитить тебя.
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Рей Ты был прав раньше. Я продолжу поиски Люка на Экзеголе. Начну там, где его след замер. Запретная пустыня Пасана.
По Дамерон Да, я знаю. Мы поедем с тобой.
[направляясь к «Соколу»]
По Дамерон Чуи, ты починил компрессор?
Рей Мне надо идти одной.
Финн Да. Одна, но с друзьями.
Рей Это слишком опасно, Финн.
Финн Мы идём вместе.
C-3PO [Чуи воет, BB-8 пищит] Полностью согласен.
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Emperor Palpatine Ритуал начинается! Она убьёт меня и станет ситхом! Она возьмёт в руки оружие... придёт ко мне... отомстит... и одним взмахом светового меча... ситхи возродятся! Джедаи мертвы!
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Rey Ничего, что мы здесь.
FN-0606 Ничего, что ты здесь.
FN-1226 Это хорошо.
Rey Ты рад, что мы здесь!
FN-1226 Слава богу, ты здесь...
FN-0606 Привет, ребята.
Poe Dameron Она так с нами?
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Генерал Хакс Это была скоординированная атака, генерал-последователь. Они обезвредили охрану и заставили меня отвезти их к их кораблю.
Генерал Прайд Понятно. Свяжите меня с Верховным лидером.
[берёт бластер у штурмовика и стреляет в генерала Хакса]
Генерал Прайд Скажи ему, что мы нашли нашего шпиона.
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Rey Я знаю, как добраться до Экзегола.
Leia Organa Расскажи мне.
Rey Люк искал это. Долго. Почти нашёл. Здесь есть шифры, которые я не могу прочесть. Но он говорил, что чтобы добраться туда, нужен вот этот — ситхский указатель пути. Они — компасы, что ведут к Экзеголу. Чтобы остановить то, что мы оба знаем, что грядёт... Мне нужно закончить то, что начал Люк. Найти Экзегол. Найти Императора.
Leia Organa Нет.
Rey Я не хочу идти без твоего благословения, но я пойду. Я пойду. Ты бы так поступила.
🧡
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🥱
Рей Ты прыгнул в гиперпространство?
По Дамерон Да, и вот мы здесь, не так ли?
Рей По, компрессор сломался.
По Дамерон Я знаю. Я там был.
Финн Каждый раз.
Рей Ты не можешь прыгать в гиперпространство на «Соколе»!
По Дамерон На самом деле, как оказалось, можно.
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Lando Calrissian Были сделаны только две.
Rey Путь ситха. Люк Скайуокер пришёл сюда за одним.
Lando Calrissian Я знаю. Я был с ним. Мы с Люком преследовали старого охотника на джедаев.
[постукивая по браслету, показывая им голографический профиль]
Lando Calrissian Очи из Бистуна. У него была зацепка, которая могла привести к путеводителю. Мы проследили его корабль через полгалактики сюда. А когда добрались до его корабля — он был заброшен. Ни зацепок, ни путеводителя.
Rey Корабль Очи всё ещё здесь?
Lando Calrissian Он стоит в пустыне там, где он его оставил.
Rey Нужно добраться до этого корабля. Обследовать его ещё раз.
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C-3PO О, здравствуйте. Я — C-3PO, специалист по отношениям между людьми и дроидами. А вы кто?
[R2 пищит]
C-3PO Что?
[R2 пищит снова]
C-3PO Ну, я вполне уверен, что запомнил бы, если бы у меня был лучший друг.
[R2 пищит в третий раз]
C-3PO Ты хочешь что-то воткнуть мне в голову? Ни за что...
[через несколько мгновений R2 вытягивает электронную руку из головы 3PO]
C-3PO Восстановление памяти завершено. R2, ты слышал? Я отправляюсь в своё первое задание вместе с госпожой Рей.
[R2 пищит]
C-3PO Я уже был?
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Роуз Тико Мы думаем, что попадание по пушкам может привести к взрыву главных реакторов.
Лэндо Калриссиан Это наш шанс.
Бомонт Нужно устроить манёвры Хоулдо. Нанести настоящий урон.
Финн Давай. Такой манёвр — один на миллион. Истребители и грузовики смогут уничтожить их пушки, если нас будет достаточно.
Ниэн Набб [на языке суллустов] Нас недостаточно!
Лейтенант Конникс Он прав. Для них мы — просто мошкара.
Финн Вот тут и появятся Лэндо с Чуи. Они доставят «Сокол» в центральные системы. Передадут сигнал о помощи всем, кто на связи.
По Дамерон У нас есть друзья. Они придут, если узнают, что есть надежда.
[бормотания несогласия]
По Дамерон Они придут. Первая Орда побеждает, заставляя нас думать, что мы одни. Но мы не одни. Хорошие люди будут сражаться, если мы поведём их.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
По Дамерон Бабу, ты сможешь заставить его перевести это?
Зории Блисс [перевод] Да. Но это приведёт к полной...
С-3ПО Полной очистке памяти.
По Дамерон Погоди, погоди. Если заставим его перевести, он не вспомнит... ничего?
Бабу Фрик [по-английски] Дроид, память очистить.
С-3ПО Ох!
Бабу Фрик Пусто, пусто.
С-3ПО Должен быть какой-то другой способ.
Финн Разве R2 не сохраняет твою память?
С-3ПО О, пожалуйста. Хранилища R2 известны своей ненадёжностью.
Рей Ты знаешь шансы лучше нас всех. У нас есть выбор?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Я начинаю думать, что невозможно услышать голоса джедаев, что были до нас.
Leia Organa Ничего невозможного нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
D-O Что это?
Rey Это Звезда смерти. Плохое место из старой войны.
Poe Dameron Нам понадобится не один год, чтобы найти то, что ищем.
C-3PO О, боже.
Rey [вспоминая перевод кинжала] «Только это лезвие знает правду.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jannah Он сказал, что ты придёшь. Он сказал, что ты — последняя надежда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кайло Рен [через Силу] Палпатин хочет твоей смерти.
Рей Служишь другому хозяину?
Кайло Рен Нет. У меня другие планы.
[пауза]
Кайло Рен Я однажды протянул тебе руку. Ты хотел её взять. Почему не взял?
Рей Ты мог меня убить. Почему не сделал этого?
Кайло Рен Ты не скроешься, Рей. От меня не скроешься.
Рей Я вижу трещины в твоей маске. Ты преследуема. Ты не можешь перестать видеть, что ты сделала с отцом.
Кайло Рен Ты до сих пор считаешь дни с тех пор, как ушли твои родители? В тебе столько боли. Столько злости. Я не хочу убивать тебя. Я найду тебя и обращу на Тёмную сторону. Когда я снова протяну тебе руку... ты возьмёшь её.
Рей Поживём — увидим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren Я чувствую тревогу из-за моего облика, генерал Хакс.
General Hux [неловко] По поводу маски? Нет, сэр. Отлично.
General Parnadee Мне нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C-3PO Это генерал Лэндо Калриссиан.
Rey Мы знаем, кто он, 3ПО.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beaumont Всегда ходили слухи о его жажде обмануть смерть.
Poe Dameron Так вот где был Палпатин всё это время. Тянул за ниточки.
Leia Organa Всегда. В тени. С самого начала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Лее нужны пилоты, генерал.
Lando Calrissian Мои лётные дни давно прошли. Но сделай одолжение — передай Лее привет от меня.
Rey Ты сама должна ей это сказать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finn Что ты делаешь?
Poe Dameron Перепрыгиваю световую скорость.
Finn Откуда ты знаешь, как это делать?
Poe Dameron [Чубакa воет] Да, ну, Рей здесь, правда, нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren Ты помнишь больше, чем говоришь. Я был у тебя в голове.
Rey Я этого не хочу!
Kylo Ren Ищи в своих воспоминаниях.
Rey Нет!
[она наносит удар своим световым мечом, который он блокирует своим]
Kylo Ren Вспомни их. Увидь их.
[она вспоминает, как её родители уходят]
Kylo Ren Они продали тебя, чтобы защитить.
Rey Хватит говорить.
Kylo Ren Рей, я знаю, что с ними случилось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron Генерал, мы ищем Экзегол.
Lando Calrissian Конечно, вы ищете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey [продвигаясь сквозь Фестиваль Предков] Я никогда не видел ничего подобного.
Finn Я никогда не видел так мало проводников.
Poe Dameron В толпах всегда бывают случайные патрули Первого Ордена. Так что держите головы пониже. Чуи.
[с тихим воем Чуи пригибается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
По Дамерон [после погружения в зыбучие пески] Рэй! Финн!
C-3PO Вы не называли меня по имени, сэр, но я в порядке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Нам нужно идти. К «Соколу». Сейчас.
Finn Почему?
Rey Это Рен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finn [наблюдая, как По угоняет спидер] Откуда ты знаешь, как это делать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finn Это часть Первого Ордена.
Jannah Там на западном гребне старый крейсер. Разобран на запчасти. Тот, к которому нас прикрепили. Тот, на котором мы сбежали.
Finn Постой, ты из Первого Ордена?
Jannah Не по своей воле. Нас всех призвали. Я — ТЗ-1719. Штормтрупер.
Finn ФН-2187.
Jannah Ты?
Finn Я и не знал, что их больше.
Jannah Дезертиры? Все мы здесь были штурмовиками. Мы устроили бунт на битве при острове Энесет. Нам велели стрелять по мирным жителям. Мы отказались. Сложили оружие.
Finn Все вы?
Jannah Вся рота. Я и сама не знаю, как так получилось. Это было не решение, а скорее...
Finn Инстинкт. Чувство.
Jannah Чувство.
Finn Сила. Сила привела меня сюда. Привела меня к Рэй. И к По.
Jannah Ты говоришь так, будто точно знаешь, что она существует.
Finn Она существует. Тогда я не был уверен... а теперь уверен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lieutenant Connix Генерал? «Сокол» всё ещё не прибыл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finn У этого дроида тонна информации про Экзегол.
Poe Dameron Постой, что, Конелицо?
D-O Я — Д-О.
Poe Dameron Извини, Д-О.
Finn Он собирался на Экзегол с Оччи из Бистуна.
Poe Dameron Зачем Оччи туда?
Finn Чтобы доставить маленькую девочку, которую он должен был забрать с Джакку для Императора. Он хотел её живой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finn Мне нужно с тобой кое-что обсудить.
Poe Dameron Мне нужно с тобой кое-что обсудить. Я не справлюсь в одиночку. Мне нужна твоя поддержка в командовании.
Finn Слушай, этот дроид... спасибо тебе. Я ценю это.
Poe Dameron Генерал.
Finn Генерал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emperor Palpatine Своей ненавистью ты заберёшь мою жизнь. И вознесёшься.
Rey Всё, чего ты хочешь — чтобы я возненавидела тебя, но я не стану. Даже тебя.
Emperor Palpatine Слабая. Как твои родители.
Rey Мои родители были сильными. Они спасли меня от тебя.
Emperor Palpatine Твоего мастера, Люка Скайуокера, спас отец. Единственная семья, которая у тебя есть здесь... это я.
[потолок открывается, и она видит яростную битву в атмосфере]
Emperor Palpatine Им осталось недолго. Никто не придёт им на помощь. И ты — тот, кто привёл их сюда. Убей меня. Возьми трон. Властвуй над новой Империей, и флот будет твоим. Только у тебя есть сила их спасти. Откажешься — и твоя новая семья... умрёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Люк Скайуокер Ты возьмёшь оба сабля и пойдёшь на Экзегол.
Рей Я не могу туда добраться. У меня нет указателя пути. Я уничтожила корабль Рена.
Люк Скайуокер У тебя есть всё, что нужно.
Рей [в обломках корабля Рена] Их было сделано двое.
[услышав гул, она видит, как его Икс-крыло поднимают из океана]
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🥱
C-3PO Экзегол не значится ни на одной звёздной карте. Но легенды описывают его как скрытый мир ситхов.
🧡
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🥱
Rey Я не закончил курс обучения. Отвлекся. Просто... я не чувствую себя собой. Знаю, это выглядит так... как будто я ищу оправдания.
Leia Organa Не говори мне, как это выглядит. Скажи, что есть на самом деле.
Rey Думаю, я просто устал. Вот и всё.
🧡
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🥺
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🥱
C-3PO [перевод инопланетного языка] Она говорит «добро пожаловать». Её зовут Намби Гима.
Rey Прекрасное имя. Я — Рэй.
C-3PO [опять перевод] Она была бы счастлива узнать и ваше имя семьи.
Rey У меня его нет. Я просто Рэй.
🧡
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🥺
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🥱
Кайло Рен Что ты можешь мне предложить?
Император Палпатин Всё.
🧡
👏
🥺
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🥱
Emperor Palpatine Держитесь вместе — и умрёте вместе!
🧡
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🥱
Poe Dameron Что это?
C-3PO Праздник предков Аки-Аки. Проходит раз в 42 года.
Finn [сухо] Везёт же.
C-3PO Вот это да. Этот праздник известен и своими яркими змеями, и вкусными сладостями.
🧡
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Rey Плохое настроение?
Finn Я?
Rey [показывая на По] Он.
Finn Всегда.
🧡
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Finn Красный пять в воздухе. Рей жива.
Poe Dameron Вижу её.
Finn По всей галактике люди восстают. По... мы сделали это.
Poe Dameron Мы сделали это.
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Рей Что-то здесь не так.
Финн А?
Рей Я знаю, где я это видела. Корабль, на котором он был. Корабль Оччи.
Финн Что?
Рей В тот день, когда мои родители ушли. Они были на том корабле.
Финн Ты уверена?
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Emperor Palpatine Жизненная сила вашей связи... дуа в Силе. Сила, подобная самой жизни. Невидимая поколениями. А теперь... сила двоих восстанавливает единственного, истинного Императора.
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Poe Dameron [после того, как Рей отправилась к обломкам Звезды Смерти одна] Что, чёрт возьми, она задумала?
Finn Поу, нам нужно за ней.
Poe Dameron Мы починим «Сокол», и вылетим как можно скорее.
Finn Нет, мы её потеряем.
Poe Dameron Слушай, она бросила нас! Что ты хочешь делать? Плыть?
Finn Она не своя. Ты даже не представляешь, с чем она борется.
Poe Dameron А ты представляешь?
Finn Да, представляю. И Лея тоже.
Poe Dameron Ну, я не Лея.
Finn Это уж точно.
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🥱
Кайло Рен [делятся видением Силы] Скажи, где ты. Ты не знаешь всей правды. Это Палпатин приказал забрать твоих родителей. Он искал тебя. Но они не сказали, где ты. Тогда он отдал приказ.
Мать Рей [флэшбэк] Её нет на Джакку. Она исчезла.
[отец Рей получает удар в живот]
Мать Рей Нет!
Рей Нет!
[во время дуэли разрушается колонна, шлем Вейдера падает к ногам]
Кайло Рен [понимает, где она] Значит, вот где ты.
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🥱
C-3PO Навигатор Императора находится в Имперском хранилище. На дельте 3-6, временный 9-3-6, курс 3-2, на луне в системе Эндор. От южного берега. Только этот клинок укажет путь. Только этот клинок укажет путь.
Finn Система Эндор. Там закончилась последняя война?
🧡
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🥺
🤔
🥱
По Дамерон [сидит у смертного одра Леи] Я должен сказать, я на самом деле не знаю... как это делать. То, что ты сделал... я к этому не готов.
Ландо Калриссиан [входит] Мы тоже не были. Люк, Хан, Лея, я... кто вообще готов?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron У нас осталось всего восемь часов. Что будем делать?
Finn Что мы можем сделать? Надо вернуться на базу.
Poe Dameron У нас нет времени возвращаться. Мы не сдаёмся. Если сдадимся, Чуи погиб зря.
Finn По, у Чуи был кинжал.
Poe Dameron Тогда нам нужно найти другой путь.
Finn Другого пути нет. Это была единственная подсказка к искателю пути, и она пропала.
C-3PO Точно. Надпись теперь живёт только в моей памяти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Он убил мою мать. И моего отца. Я найду Палпатина... и уничтожу его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C-3PO [помогаем ремонтировать «Сокола» после крушения] Какая ужасная ситуация. У вас каждый день так? Безумие.
Poe Dameron [Чубакке] Мы хоть нашли, как у него звук убавить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron Я не хочу знать, кто прокопал эти туннели.
C-3PO Судя по толщине стен туннеля, их множество...
Poe Dameron Я сказал, я не хочу знать. Вообще.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Рей Нам нужно добраться до той развалины. Там внутри есть кое-что, что нам нужно.
Джанна Я могу отвезти вас туда по воде.
Финн Ты видел воду?
Джанна Не сейчас. Слишком опасно. Мы можем пойти при первом свете завтра.
Рей Мы не можем ждать так долго. У нас нет времени.
По Дамерон И выбора тоже. Давайте починим этот корабль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron Сколько это уже длится?
Zorii Bliss Первый порядок забрал почти всех детей ещё давно. Больше не могу выносить их плач. Я накопила достаточно, чтобы уйти. Я еду в Колонии.
Poe Dameron Как? Все гиперпереходы заблокированы.
[она показывает ему маленький диск]
Poe Dameron Это медальон капитана Первого Ордена. Я никогда не видела настоящий.
Zorii Bliss Свободный проход через любую блокаду. Право на посадку на любом судне.
[открывает визор шлема]
Zorii Bliss Хочешь пойти со мной?
Poe Dameron Я не могу уйти с этой войны. Не пока она не закончится. Может, уже закончилась. Мы посылали сигнал о помощи при битве у Крайта. Никто не откликнулся. Все так боятся. Они сдались.
Zorii Bliss Нет, я не верю, что ты в это веришь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zorii Bliss [разговаривает с Бабу на чужом языке] Он говорит, что нашёл что-то в запрещённой памяти твоего дроида. Слова, переведённые с ситхского.
Rey Вот именно.
Finn Да, это то, что нам нужно.
Zorii Bliss [обращаясь к По] С кем ты там зависаешь, кто разговаривает на ситхском?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
По Дамерон [осматривает патрули штурмовиков на Кийдже] Они везде. Ладно, я знаю, что нам делать.
C-3PO Я тоже. Нам нужно убираться.
По Дамерон Заткнись, 3ПО.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron Что это, чёрт возьми?
Rey Тонущие поля! Схватись за что-нибудь!
C-3PO Когда же эта агония закончится?
🧡
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🥱
Генерал Хакс Мы нашли корабль искательницы, но она вырвалась. Под командованием Рыцарей Рена мы понесли потери. Транспорт был уничтожен.
Генерал Прайд Я видел доклад. Это всё?
Генерал Хакс Нет, генерал. В пустыне был ещё один транспорт. Он привёз ценного пленника.
🧡
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🥱
Zorii Bliss Слышала, тебя видели у Врат Монаха. Думала: «Он не настолько дурак, чтобы сюда вернуться.»
Poe Dameron О, ты бы удивился.
Rey Кто это?
Finn Что происходит?
Poe Dameron Ребята, это Зори. Зори, это Рей и Финн.
Zorii Bliss Я могу сейчас же нажать на курок.
Poe Dameron Видел, как ты делаешь похуже.
Zorii Bliss За гораздо меньшее.
Poe Dameron Может, просто... поговорим?
Zorii Bliss Хочу увидеть твой мозг на снегу.
Poe Dameron Так ты всё ещё злишься?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zorii Bliss Знаешь, я всё ещё выбираюсь из той ямы, в которую ты меня загнал, когда ушёл в Сопротивление.
[узнаёт Рэй]
Zorii Bliss Ты. Ты та, кого они ищут. За неё дают награду — возможно, нам хватит.
[своей команде]
Zorii Bliss Джак'канках!
Poe Dameron Не джа'канкай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron Нужно двигаться дальше. Найти того, кто сможет расшифровать этот кинжал. Типа полезного дроида.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
General Quinn Простите, сэр, но эти союзники на Экзеголе... звучат как культ. Колдуны и прорицатели.
General Pryde Они вызвали легионы Звёздных Разрушителей. Флот ситхов увеличит наши ресурсы в десять тысяч раз. Такая дальность и мощь исправят ошибку базы «Старкиллер».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren Ты знаешь, почему Император всегда хотел тебя убить.
Rey Нет.
Kylo Ren Я тебе расскажу.
[шёпотом, обращаясь к штурмовику]
Kylo Ren Она была в моих покоях. Закройте корабль на карантин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kylo Ren У нас в рядах есть шпион, который только что отправил сообщение Сопротивлению. Кто бы ни был этот предатель, он нас не остановит. Судя по тому, что я видел на Эксеголе... Первый порядок вот-вот станет настоящей Империей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Император Палпатин Ты зайдёшь на трон. Это твоё право по рождению — править здесь. Это в твоей крови. В нашей крови.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pilot Tyce Навигационная башня отключена.
Finn Что?
Snap Wexley Эти корабли нуждаются в этом сигнале. Он должен исходить откуда-то.
Poe Dameron Они поняли, что мы задумали. Отмените наземное вторжение!
Finn [замечая Звёздный Разрушитель] Постой. Навигационный сигнал идёт с того командного корабля. Там наша точка высадки.
Jannah Откуда знаешь?
Finn Чувство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finn Что это за место?
C-3PO Это не загробный мир, правда? Здесь дроидам можно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Никогда не недооценивай дроида.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emperor Palpatine Время пришло!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рей [чувствую что-то через Силу] Кинжал на этом корабле. Он нам нужен.
По Дамерон Почему?
Рей Чувство. Встретимся у ангара.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jannah Жёсткая посадка.
Poe Dameron Видал и похуже.
Jannah Видал и лучше. Ты из Сопротивления?
Poe Dameron Это зависит.
Jannah Мы поймали передачу от кого-то по имени Бабу Фрик.
C-3PO Бабу Фрик? О, он один из моих старейших друзей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zorii Bliss Ночные налёты скоро начнутся. Я буду на страже.
Poe Dameron Я иду с тобой.
Zorii Bliss Ты всё ещё мне не доверяешь, да?
Poe Dameron А ты когда-нибудь доверял?
Zorii Bliss Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finn Корабль в эту сторону. За мной.
[как штурмовик замечает их, он стреляет, закрывая дверь бронёй]
Finn Не туда!
Poe Dameron Правильного пути как такового нет, верно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron Киджими? Как?
Commander D'Acy Выстрел с Звёздного Разрушителя. Корабль из нового флота ситхов. Из Неизведанных.
Beaumont Император послал корабль с Экзегола. Значит, у каждого корабля в флоте...
Poe Dameron Есть оружие, способное уничтожить планету. Конечно, есть. У всех. Вот как он завершит это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emperor Palpatine Я — ВСЕ ситхи!
Rey А я... все джедаи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron [уклоняясь от истребителей TIE на «Соколе»] Финн, ты должен был избавиться от этих штуковин!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pilot Tyce Ты хочешь начать наземное вторжение на Звёздном Разрушителе?
Finn Я не хочу, но мы не можем вывести из строя навигационную систему корабля с воздуха. Прикрой нас. Нам нужно удержать флот здесь, пока не прибудет помощь.
Rose Tico Надеемся.
Finn Надеемся.
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🥱
Finn Вся информация, необходимая для авиаудара по Эксеголу.
Poe Dameron Да, только как туда добраться? Ты видишь эти показания атмосферы?
Finn Там полный беспорядок. Магнитные перекрестные поля.
Rose Tico Гравитационные ямы, солнечные ветры.
Poe Dameron Как вообще оттуда может взлететь флот?
C-3PO [подходят] Очень извиняюсь. Боюсь, что память R2 перепуталась с его логическими модулями. Он говорит, что принимает передачу от... Мастера Люка.
🧡
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🥺
🤔
🥱
General Hux Это существо раньше летало с Ханом Соло.
🧡
👏
🥺
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🥱
Finn Пока эти Звёздные Разрушители на Экзеголе, мы можем их атаковать.
Beaumont А как именно?
Rose Tico Они не могут включить щиты, пока не покинут атмосферу.
Poe Dameron А это на Экзеголе не просто. Кораблям такого размера нужна помощь при взлёте. Навигация не может определить, где там верх.
Pilot Tyce Так как же корабли взлетают?
Poe Dameron Они используют сигнал с навигационной башни, вроде этой.
Finn Только не в этот раз. Воздушная команда найдёт башню, наземная её уничтожит.
Pilot Vanik Наземная команда?
Finn У меня есть идея насчёт этого.
Poe Dameron Когда башня будет уничтожена, флот будет в атмосфере всего несколько минут — без щитов и без шансов уйти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
По Дамерон [погоня от джет-труперов] Мы их потеряли?
Финн Похоже на то!
C-3PO Отличная работа, сэр!
[штурмовик на спидере появляется перед ними и открывает огонь]
C-3PO Ужасная работа, сэр!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zorii Bliss [вручая По медаль Первого Ордена после того, как они узнали, что Чуи жив] Может, это поможет тебе попасть на капитальный корабль. Иди помоги другу.
Poe Dameron Зории, я не уверен, что смогу это сделать.
Zorii Bliss Мне плевать, что ты думаешь.
Rey [видя, как приземляется TIE Рена] Нужно уходить. Сейчас же.
Poe Dameron Пойдём с нами.
Zorii Bliss По.
Poe Dameron Можно я поцелую тебя?
Zorii Bliss Иди!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rey Так что же это было?
Finn Что?
Rey То, что ты хотел мне сказать.
Finn Когда?
Rey Когда ты тонула в песке, ты сказала: «Я никогда не рассказывала...»
Finn Расскажу потом.
Poe Dameron Ты имеешь в виду, когда По не будет рядом?
Finn Да. Угу.
Poe Dameron Мы умрём в песчаных норах, и у каждого свои секреты?
Finn Расскажу, когда ты расскажешь нам про все эти твои мутные дела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poe Dameron Возможно, никто больше не придёт.
Colonel Aftab Ackbar Что нам делать, генерал?
Poe Dameron Придётся бить их самим.
Pilot Tyce Что мы можем сделать против этих машин?
Poe Dameron Просто оставайся живым!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
General Pryde Заблокируйте спидеры.
Commander Trach Не могу.
General Pryde Почему?
Commander Trach Они не используют спидеры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finn Рей, я знаю тебя...
Rey Люди всё время говорят, что меня знают. Боюсь, никто меня по-настоящему не знает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C-3PO Если эта миссия провалится, значит всё было зря. Всё, что мы сделали — всё это время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leia Organa Рей, никогда не бойся того, кто ты есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C-3PO Вы оба делаете отличные замечания — иногда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Финн Как Очи вырвался?
Рей Он не вырвался.
Финн Нет, он не вырвался.
По Дамерон Кости. Я не люблю кости.
C-3PO Кости? Никогда ничего хорошего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emperor Palpatine Пусть твоя смерть станет последним словом — в истории Повстанцев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zorii Bliss Твой друг на этой небесной помойке?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Hayden Christensen
Эшли Экштейн
Эшли Экштейн
Ashley Eckstein
Фредди Принц мл.
Фредди Принц мл.
Freddie Prinze Jr.
Оливия д’Або
Оливия д’Або
Olivia d'Abo
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Фрэнк Оз
Фрэнк Оз
Frank Oz
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Liam Neeson
Дженнифер Хейл
Дженнифер Хейл
Jennifer Hale
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Дэйзи Ридли
Дэйзи Ридли
Daisy Ridley
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Adam Driver
Ann Firbank
Ann Firbank
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Энтони Дэниелс
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
Иен Макдермид
Иен Макдермид
Ian McDiarmid
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Harrison Ford
Грег Гранберг
Грег Гранберг
Greg Grunberg
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Келли Мари Трэн
Келли Мари Трэн
Kelly Marie Tran
Энди Серкис
Энди Серкис
Andy Serkis
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
Джон Бойега
Джон Бойега
John Boyega
Донал Глисон
Донал Глисон
Domhnall Gleeson
Билли Ди Уильямс
Билли Ди Уильямс
Billy Dee Williams
Алек Гиннесс
Alec Guinness
Наоми Аки
Наоми Аки
Naomi Ackie
Йонас Суотамо
Йонас Суотамо
Joonas Suotamo
Лупита Нионго
Лупита Нионго
Lupita Nyong'o
Кери Рассел
Кери Рассел
Keri Russell
Ширли Хендерсон
Ширли Хендерсон
Shirley Henderson
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Richard E. Grant
Дэнис Лосон
Крис Террио
Chris Terrio
Доминик Монахэн
Доминик Монахэн
Dominic Monaghan
Джефф Фрэнсис
Geff Francis
Дейв Херн
Dave Hearn
Джастин Диллард
Джастин Диллард
Justin Dillard
Билли Лурд
Билли Лурд
Billie Lourd
Джей Джей Абрамс
Джей Джей Абрамс
J.J. Abrams
Таня Муди
Таня Муди
Tanya Moodie
Джоди Комер
Джоди Комер
Jodie Comer
Саймон Пэйсли Дэй
Simon Paisley Day
Винетт Робинсон
Винетт Робинсон
Vinette Robinson
Аманда Лоуренс
Аманда Лоуренс
Amanda Lawrence
Джозеф Алтин
Джозеф Алтин
Josef Altin
Амир Эль-Марси
Амир Эль-Марси
Amir El-Masry
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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