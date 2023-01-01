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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
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Star Wars: The Rise of Skywalker Звёздные Войны: Скайуокер. Восход 2019 / США
6.7 Оцените
114 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Джей Абрамс Джей Джей Абрамс J.J. Abrams
В ролях
Марк Хэмилл Марк Хэмилл Mark Hamill Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac Джон Бойега Джон Бойега John Boyega Лупита Нионго Лупита Нионго Lupita Nyong'o Дэйзи Ридли Дэйзи Ридли Daisy Ridley Адам Драйвер Адам Драйвер Adam Driver Донал Глисон Донал Глисон Domhnall Gleeson Йонас Суотамо Йонас Суотамо Joonas Suotamo Билли Лурд Билли Лурд Billie Lourd Энтони Дэниелс Энтони Дэниелс Anthony Daniels Билли Ди Уильямс Билли Ди Уильямс Billy Dee Williams Ричард Э. Грант Ричард Э. Грант Richard E. Grant Кэрри Фишер Кэрри Фишер Carrie Fisher Доминик Монахэн Доминик Монахэн Dominic Monaghan Мэтт Смит Мэтт Смит Matt Smith Уорвик Дэвис Уорвик Дэвис Warwick Davis
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