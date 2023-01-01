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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, 2019: актеры и роли
Star Wars: The Rise of Skywalker
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
2019 / США
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6.7
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114
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Джей Абрамс
J.J. Abrams
В ролях
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Энди Серкис
Andy Serkis
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Джон Бойега
John Boyega
Лупита Нионго
Lupita Nyong'o
Дэйзи Ридли
Daisy Ridley
Адам Драйвер
Adam Driver
Донал Глисон
Domhnall Gleeson
Йонас Суотамо
Joonas Suotamo
Билли Лурд
Billie Lourd
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
Билли Ди Уильямс
Billy Dee Williams
Ричард Э. Грант
Richard E. Grant
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Доминик Монахэн
Dominic Monaghan
Мэтт Смит
Matt Smith
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
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