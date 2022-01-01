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На волнах британской музыки было взращено не одно поколение, и до сих пор она звучит в колонках и наушниках по всему миру. Наибольший бум пришёлся на 90-е годы прошлого столетия, когда концертные залы были сплошь забиты поклонниками Oasis, Blur и Spice Girls, во всё горло распевающих песни своих кумиров. Но фанаты обычно не интересуются теми личностями, которые среди тысяч музыкантов находят самых перспективных и делают из них звёзд первой величины. Мало кто знает, что помимо соперничества…