«Убей своих друзей»: Рецензия Киноафиши

На волнах британской музыки было взращено не одно поколение, и до сих пор она звучит в колонках и наушниках по всему миру. Наибольший бум пришёлся на 90-е годы прошлого столетия, когда концертные залы были сплошь забиты поклонниками Oasis, Blur и Spice Girls, во всё горло распевающих песни своих кумиров. Но фанаты обычно не интересуются теми личностями, которые среди тысяч музыкантов находят самых перспективных и делают из них звёзд первой величины. Мало кто знает, что помимо соперничества лейблов за лучших исполнителей, внутри самих предприятий разворачивается безжалостная конкуренция между сотрудниками, готовыми пойти на всё ради повышения. Сюжет картины перенесёт вас в Лондон 1997 года, в самое сердце компании Unigram – отдел поиска талантов.

Примерно в это же время Джон Найван активно предпринимал попытки добиться успеха на музыкальном поприще, которые, однако, успехом не увенчались. Зато полученного опыта хватило на то, чтобы издать циничный роман о жестоких тайнах сладкозвучной индустрии, который стал бестселлером. Правдоподобным его вряд ли назовёшь, абсолютно всё, включая главного героя, подвержено сильнейшему искажению сквозь мощное увеличительное стекло. За экранизацию взялся дебютант полнометражного кино Оуэн Харрис, до этого занимавшийся исключительно сериалами, в числе которых не менее сатирический и острокомедийный проект «Плохие». На роль центрального персонажа был выбран Николас Холт, известный зрителям по ролям в таких громких картинах, как «Люди Икс: Первый класс» и «Безумный Макс».

Никакой предыстории становления главного героя здесь не будет, а его скандальная подноготная будет рождаться по мере повествования, что явно не идёт на пользу фильму. Создаётся такое впечатление, что Стивен Стелфокс уже родился аморальным, беспринципным подлецом, готовым на всё ради достижения собственных корыстных целей. Буквально один диалог за весь фильм отсылает к тому прошлому, когда в нём ещё теплилась любовь к музыке. Вполне разумно предположить, что сломался он именно тогда, когда пришёл на это поприще и поддался его эпатажному блеску. Теперь же Стивену чужды какие-либо муки совести, честность и даже увлечённость своим делом. Его первостепенная задача – найти исполнителей, с помощью которых он достигнет апогея величия и превзойдёт своих коллег. Разумеется, картина также наглядно продемонстрирует все стереотипы, сложившиеся вокруг шоу-бизнеса и всех им поглощённых. Здесь будут и горы кокаина, и волшебные таблетки, и реки алкоголя, и бесконечные вечеринки, вокруг которых и вращается жизнь главного героя.

Что-то подобное уже вырисовывалось в таких фильмах, как «Волк с Уолл-стрит», «Грязь» и «99 франков». Персонажи ДиКаприо, МакЭвоя и Дюжардена точно так же избирают не самые благочестивые способы для взлёта по карьерной лестнице. Всех их объединяет стремительное возвышение и в итоге верное и заслуженное падение на дно, сопровождаемое расплатой за свои поступки. Постигнет ли та же участь Стивена Стелфокса, зрители узнают лишь в самом конце. Если вы помните героиню «Исчезнувшей», то примерно сможете представить, какой изобретательностью при устранении препятствий на своём пути обладает персонаж Холта. Можно сказать, что после этой роли он окончательно оформился в крайне перспективного актёра, ведь каждый его новый образ кардинально отличается от предыдущего и воплощается весьма реалистично. Фильм стоит смотреть также ради прекрасных и до боли знакомых мотивов. В сети уже бытует мнение, что треклист в картине Харриса – лучший со времён выхода «На игле». Можно с этим поспорить, так как иногда композиции уж совсем очевидные, однако их всё равно приятно услышать лишний раз. В целом «Убей своих друзей» неплох, но вряд ли способен стать хитом. До боли преувеличенный сюжет не позволяет относиться к ленте серьёзно, а большинство приёмов кажутся заезженными. Но несмотря на множественные киноштампы и клише, сценарий приготовил зрителям несколько сюрпризов, которые и скрасят впечатление от просмотра.

Трошина Олеся