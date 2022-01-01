Наша рецензия

Осуществляемое Алексеем Федорченко вот уже на протяжении десятилетия киновоскрешение северных (финно-угорских и самодийских) народов, основанное на прозе Дениса Осокина, пополнилось еще одним экспериментом. Среднеметражный фильм 2006 года «Шошо» был посвящен марийцам, последовавшие за ним «Овсянки» – народу меря; о ком рассказывали «Небесные жены луговых мари», снятые после «Овсянок», – вряд ли нужно пояснять. «Ангелы революции» повествуют о хантах и лесных ненцах, – но в несколько ином…