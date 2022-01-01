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Город монстров
Город монстров, 2015: актеры и роли
Tales of Halloween
Город монстров
2015 / США
Трейлер
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Город монстров, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Линн Боусман
Darren Lynn Bousman
Аксель Кэролин
Axelle Carolyn
Адам Гираш
Adam Gierasch
В ролях
Бу Бу Стюарт
Boo Boo Stewart
Грэйс Фиппс
Кейр Гилкрист
Keir Gilchrist
Грег Гранберг
Greg Grunberg
Лин Шэй
Lin Shaye
Сэм Уитвер
Sam Witwer
Эдриенн Барбо
Adrienne Barbeau
Серина Винсент
Cerina Vincent
Бэрри Боствик
Джон Лэндис
John Landis
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