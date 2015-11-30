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Райские кущи Райские кущи
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Райские кущи 2015 / Россия
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17 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Райские кущи»

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OldMovieRat 30 ноября 2015, 23:53
Вольная экранизация Утиной охоты. Действие перенесено в наше время, соответственно, детали изменены, но по сути это все та же Вампиловская пьеса. Не очень хорошо помню классическую экранизацию с Олегом Далем, но что сразу бросается в глаза - того и вправду было невозможно не любить, а вот героя Цыганова - только после бутылки шампанского. Он куда больше неприятен, чем обаятелен. Но дух Вампиловских пьес присутствует. Нет людей однозначно плохих и однозначно хороших, но люди все же тянутся к хорошему в меру своих возможностей. Немножко не понял концовку. Главный герой погибает как сам Вампилов, только не на Байкале, а в лодке на утиной охоте, пытаясь спасти напарника. Как будто бы Вампилов написал пьесу про себя. Может быть и так.
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
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