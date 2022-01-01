Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ма Ма Ма Ма
Киноафиша Фильмы Ма Ма Ма Ма, 2015: актеры и роли
Ma ma Ма Ма 2015 / Испания
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ма Ма, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хулио Медем Julio Medem
В ролях
Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Луис Тосар Луис Тосар Luis Tosar Джон Кортахарена Jon Kortajarena Алекс Брендемюль Алекс Брендемюль Alex Brendemühl Асьер Эчеандиа Асьер Эчеандиа Asier Etxeandia Чиро Миро Kira Miró Моника Сагрера Самуэль Виюэла Гонсалес
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Приложение киноафиши