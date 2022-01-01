Наша рецензия

С мафией поведёшься — назад не вернёшься Британская супружеская пара из преподавателя поэзии (Юэн МакГрегор) и успешного адвоката (Наоми Харрис) приезжает на марроканский курорт с целью починить свой расшатанный брак. Там они завязывают, казалось бы, ни к чему не обязывающее знакомство со взбаламошным русским олигархом Димой (Стеллан Скарсгард), его горячо любимой семьёй и сомнительными партнёрами по грязным делишкам. В результате экзотическая поездка становится катализатором…