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Киноафиша Фильмы Citizenfour: Правда Сноудена Цитаты из фильма Citizenfour: Правда Сноудена

Цитаты из фильма Citizenfour: Правда Сноудена

Edward Snowden Предположим, ваш противник способен делать триллион попыток в секунду.
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Edward Snowden Мы создаём самое мощное оружие угнетения в истории человечества.
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Edward Snowden Ты спросил, почему я выбрал тебя. Я не выбирал. Ты выбрал сам.
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Edward Snowden Мы все в этом замешаны, это наша страна, и баланс сил между гражданами и правительством превращается в соотношение правящих и управляемых, а не избранных и избирателей.
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Ewen MacAskill Что ты... расскажи, что у тебя на уме, на каком ты сейчас этапе?
Edward Snowden Главное, что я хочу сказать, я уже пару раз высказывался об этом в интернете — мне кажется, современные СМИ слишком увлечены личностями.
Ewen MacAskill Совершенно верно.
Edward Snowden И меня немного беспокоит, что чем больше мы сосредотачиваемся на этом, тем больше они будут использовать это как отвлекающий манёвр. Я не хочу, чтобы так было, поэтому я всегда говорил — я не главный герой этой истории.
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William Binney Я не понимаю, зачем они пришли с оружием наготове.
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TITLE CARD В июле 2014 года жена Эдварда Сноудена, Линдси Миллс, переезжает в Москву, чтобы быть с ним.
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[TITLE CARDS] [ЗАГОЛОВКИ] : [ЗАГОЛОВОК] Уильям Бинни — легендарный криптограф-математик АНБ. Во времена Холодной войны он анализировал ядерные угрозы. В 90-х он переключился на интернет и разработал методы массового анализа данных.
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[FIRST TITLE CARDS] [ПЕРВЫЕ ЗАГОЛОВКИ] Я попал в секретный список наблюдения после того, как снял фильм об Иракской войне. В последующие годы меня неоднократно задерживали и допрашивали на границе США.
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TITLE CARD В 2012 году анонимный источник выходит на связь с Гленом Гринвальдом. Они не могут наладить безопасный канал связи, и переписка прерывается.
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[TITLE CARDS] [ЗАГОЛОВКИ] : [ЗАГОЛОВОК] Я переехал в Берлин, чтобы защитить отснятый материал от изъятия на границе США. Когда пришли письма, я усилил безопасность.
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[FIRST TITLE CARDS] [ПЕРВЫЕ ТИТРЫ] : Это третья часть трилогии об Америке после событий 11 сентября.
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TITLE CARD] Я остаюсь в Гонконге, надеясь продолжить съёмки, но понимаю, что за мной следят. Шесть дней спустя я возвращаюсь в Берлин.
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TITLE CARD После 40 дней в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево Сноуден получает политическое убежище в России на один год.
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TITLE CARD По возвращении из Берлина, где он встречался со мной, партнёр Гленна Гринвальда Дэвид Миранда был задержан в лондонском аэропорту Хитроу на девять часов согласно Закону о борьбе с терроризмом Великобритании.
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TITLE CARD] Белый дом уведомляют заранее.
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TITLE CARD В сентябре 2013 года Европейский парламент начинает слушания по расследованию слежки АНБ за гражданами и компаниями ЕС
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TITLE CARD В марте 2014 года Германия начинает парламентское расследование по делу слежки АНБ.
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TITLE CARD Уильяма Бинни вызывают давать показания в качестве эксперта.
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TITLE CARD Свидетельство Бинни прерывается новостью о том, что ЦРУ имеет двойного агента, шпионящего за расследованием немецкой службы безопасности
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TITLE CARD] 21 июня 2013 года правительство США предъявляет Сноудену три обвинения по тяжким преступлениям, два из которых по Закону о шпионаже, и просит Гонконг выдать его.
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TITLE CARD Два дня спустя WikiLeaks организует его отъезд из Гонконга для поиска политического убежища.
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TITLE CARD 20 июля 2013 года правительство Великобритании оказывает давление на The Guardian, требуя уничтожить архив GCHQ, переданный Юэну Маскиллу в Гонконге.
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TITLE CARD Международная группа юристов, которые бесплатно представляют интересы Сноудена, собираются обсудить его правовой статус.
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TITLE CARD Я публикую вторую статью в Washington Post вместе с журналистом Бартоном Геллманом
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[FIRST TITLE CARDS] [ПЕРВЫЕ ТИТРЫ] : Мой следующий фильм был о Гуантанамо и войне с террором.
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TITLE CARD Через шесть часов Гленн Гринвальд публикует первую статью.
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TITLE CARD The Guardian, где сейчас работает Гленн Гринвальд, а также журналист-расследователь Эвен МакАкилл.
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TITLE CARD Спустя несколько минут после встречи я устанавливаю камеру и начинаю снимать встречу, которая продлится восемь дней.
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TITLE CARD] АНБ создало крупнейший в мире архив перехваченных коммуникаций в Блаффдейле, штат Юта. Я начал снимать объект в 2011 году, когда началось строительство.
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TITLE CARD Через месяц мне начинают приходить анонимные зашифрованные письма.
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TITLE CARD Газета The Guardian вскоре публикует репортаж о той же программе АНБ.
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TITLE CARD Сноуден подаёт заявление на статус беженца через ООН и уходит в подполье.
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