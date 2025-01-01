Edward SnowdenПредположим, ваш противник способен делать триллион попыток в секунду.
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Edward SnowdenМы создаём самое мощное оружие угнетения в истории человечества.
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Edward SnowdenТы спросил, почему я выбрал тебя. Я не выбирал. Ты выбрал сам.
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Edward SnowdenМы все в этом замешаны, это наша страна, и баланс сил между гражданами и правительством превращается в соотношение правящих и управляемых, а не избранных и избирателей.
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Ewen MacAskillЧто ты... расскажи, что у тебя на уме, на каком ты сейчас этапе?
Edward SnowdenГлавное, что я хочу сказать, я уже пару раз высказывался об этом в интернете — мне кажется, современные СМИ слишком увлечены личностями.
Ewen MacAskillСовершенно верно.
Edward SnowdenИ меня немного беспокоит, что чем больше мы сосредотачиваемся на этом, тем больше они будут использовать это как отвлекающий манёвр. Я не хочу, чтобы так было, поэтому я всегда говорил — я не главный герой этой истории.
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William BinneyЯ не понимаю, зачем они пришли с оружием наготове.
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TITLE CARDВ июле 2014 года жена Эдварда Сноудена, Линдси Миллс, переезжает в Москву, чтобы быть с ним.
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[TITLE CARDS][ЗАГОЛОВКИ]: [ЗАГОЛОВОК] Уильям Бинни — легендарный криптограф-математик АНБ. Во времена Холодной войны он анализировал ядерные угрозы. В 90-х он переключился на интернет и разработал методы массового анализа данных.
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[FIRST TITLE CARDS][ПЕРВЫЕ ЗАГОЛОВКИ]Я попал в секретный список наблюдения после того, как снял фильм об Иракской войне. В последующие годы меня неоднократно задерживали и допрашивали на границе США.
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TITLE CARDВ 2012 году анонимный источник выходит на связь с Гленом Гринвальдом. Они не могут наладить безопасный канал связи, и переписка прерывается.
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[TITLE CARDS][ЗАГОЛОВКИ]: [ЗАГОЛОВОК] Я переехал в Берлин, чтобы защитить отснятый материал от изъятия на границе США. Когда пришли письма, я усилил безопасность.
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[FIRST TITLE CARDS][ПЕРВЫЕ ТИТРЫ]: Это третья часть трилогии об Америке после событий 11 сентября.
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TITLE CARD]Я остаюсь в Гонконге, надеясь продолжить съёмки, но понимаю, что за мной следят. Шесть дней спустя я возвращаюсь в Берлин.
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TITLE CARDПосле 40 дней в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево Сноуден получает политическое убежище в России на один год.
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TITLE CARDПо возвращении из Берлина, где он встречался со мной, партнёр Гленна Гринвальда Дэвид Миранда был задержан в лондонском аэропорту Хитроу на девять часов согласно Закону о борьбе с терроризмом Великобритании.
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TITLE CARD]Белый дом уведомляют заранее.
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TITLE CARDВ сентябре 2013 года Европейский парламент начинает слушания по расследованию слежки АНБ за гражданами и компаниями ЕС
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TITLE CARDВ марте 2014 года Германия начинает парламентское расследование по делу слежки АНБ.
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TITLE CARDУильяма Бинни вызывают давать показания в качестве эксперта.
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TITLE CARDСвидетельство Бинни прерывается новостью о том, что ЦРУ имеет двойного агента, шпионящего за расследованием немецкой службы безопасности
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TITLE CARD]21 июня 2013 года правительство США предъявляет Сноудену три обвинения по тяжким преступлениям, два из которых по Закону о шпионаже, и просит Гонконг выдать его.
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TITLE CARDДва дня спустя WikiLeaks организует его отъезд из Гонконга для поиска политического убежища.
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TITLE CARD20 июля 2013 года правительство Великобритании оказывает давление на The Guardian, требуя уничтожить архив GCHQ, переданный Юэну Маскиллу в Гонконге.
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TITLE CARDМеждународная группа юристов, которые бесплатно представляют интересы Сноудена, собираются обсудить его правовой статус.
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TITLE CARDЯ публикую вторую статью в Washington Post вместе с журналистом Бартоном Геллманом
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[FIRST TITLE CARDS][ПЕРВЫЕ ТИТРЫ]: Мой следующий фильм был о Гуантанамо и войне с террором.
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TITLE CARDЧерез шесть часов Гленн Гринвальд публикует первую статью.
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TITLE CARDThe Guardian, где сейчас работает Гленн Гринвальд, а также журналист-расследователь Эвен МакАкилл.
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TITLE CARDСпустя несколько минут после встречи я устанавливаю камеру и начинаю снимать встречу, которая продлится восемь дней.
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TITLE CARD]АНБ создало крупнейший в мире архив перехваченных коммуникаций в Блаффдейле, штат Юта. Я начал снимать объект в 2011 году, когда началось строительство.
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TITLE CARDЧерез месяц мне начинают приходить анонимные зашифрованные письма.
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TITLE CARDГазета The Guardian вскоре публикует репортаж о той же программе АНБ.
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TITLE CARDСноуден подаёт заявление на статус беженца через ООН и уходит в подполье.