Ewen MacAskill Что ты... расскажи, что у тебя на уме, на каком ты сейчас этапе?

Edward Snowden Главное, что я хочу сказать, я уже пару раз высказывался об этом в интернете — мне кажется, современные СМИ слишком увлечены личностями.

Ewen MacAskill Совершенно верно.