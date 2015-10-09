Наша рецензия

В 1975 году Мишель Фуко в книге «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы» пишет следующие строки о формировании нового полицейского аппарата в XVIII веке: «Этот аппарат должен быть сопротяженным со всем телом общества, и не только в крайних пределах, которые он соединяет, но и в мельчайших деталях, ответственность за которые он на себя берет. Полицейская власть должна распространяться “на всё”, однако это “всё” – не целое государства или…