В 1975 году Мишель Фуко в книге «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы» пишет следующие строки о формировании нового полицейского аппарата в XVIII веке: «Этот аппарат должен быть сопротяженным со всем телом общества, и не только в крайних пределах, которые он соединяет, но и в мельчайших деталях, ответственность за которые он на себя берет. Полицейская власть должна распространяться “на всё”, однако это “всё” – не целое государства или…
Всех прослушивают, за всеми следят и мы не имеем право голоса и когда пишем по электронке и смс и вибер - все прослушивается. И даже самыая закрытая сиситема Apple также подконтрольна. Гугл там же - перехожу на Мазиллу.....
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