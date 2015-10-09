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Citizenfour: Правда Сноудена Citizenfour: Правда Сноудена
Киноафиша Фильмы Citizenfour: Правда Сноудена Отзывы о фильме «Citizenfour: Правда Сноудена»
Citizenfour Citizenfour: Правда Сноудена 2014 / США / Германия / Великобритания
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Citizenfour: Правда Сноудена»

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Наша рецензия

В 1975 году Мишель Фуко в книге «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы» пишет следующие строки о формировании нового полицейского аппарата в XVIII веке: «Этот аппарат должен быть сопротяженным со всем телом общества, и не только в крайних пределах, которые он соединяет, но и в мельчайших деталях, ответственность за которые он на себя берет. Полицейская власть должна распространяться “на всё”, однако это “всё” – не целое государства или…

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Кирилл 9 октября 2015, 16:49
Сегодня сходил на эту картину. Она очень интересна, наконец то кто то рассказал столько интересного про Америку, и как она пытается взять под контроль весь мир. Парень очень умный и грамотный. Много что становится явным и понятным, да и понятно зачем нужна территория Укранины для Америки.

Всех прослушивают, за всеми следят и мы не имеем право голоса и когда пишем по электронке и смс и вибер - все прослушивается. И даже самыая закрытая сиситема Apple также подконтрольна. Гугл там же - перехожу на Мазиллу.....
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Кинодеятель 11 октября 2015, 23:29
Скучно. Зал был почти полон, но люди постепенно уходили, не дожидаясь титров. Фильм сгодится, если хотите выспаться.
11 октября 2015, 23:29 Ответить
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