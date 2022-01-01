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Citizenfour: Правда Сноудена
Citizenfour: Правда Сноудена, 2014: актеры и роли
Citizenfour
Citizenfour: Правда Сноудена
2014 / США / Германия / Великобритания
Трейлер
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Трейлеры
Citizenfour: Правда Сноудена, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лора Пойтрас
Laura Poitras
В ролях
Эдвард Сноуден
Edward Snowden
Гленн Гринвальд
Glenn Greenwald
Уилльям Бинней
Джейкоб Эпплбаум
Jacob Appelbaum
Ивен МакАскилл
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