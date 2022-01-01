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Citizenfour: Правда Сноудена Citizenfour: Правда Сноудена
Киноафиша Фильмы Citizenfour: Правда Сноудена Citizenfour: Правда Сноудена, 2014: актеры и роли
Citizenfour Citizenfour: Правда Сноудена 2014 / США / Германия / Великобритания
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Citizenfour: Правда Сноудена, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лора Пойтрас Laura Poitras
В ролях
Эдвард Сноуден Edward Snowden Гленн Гринвальд Glenn Greenwald Уилльям Бинней Джейкоб Эпплбаум Jacob Appelbaum Ивен МакАскилл
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