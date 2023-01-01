Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я богиня" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Citizenfour: Правда Сноудена Citizenfour: Правда Сноудена
Киноафиша Фильмы Citizenfour: Правда Сноудена Награды и номинации фильма Citizenfour: Правда Сноудена
Citizenfour Citizenfour: Правда Сноудена 2014 / США / Германия / Великобритания
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Citizenfour: Правда Сноудена

Вся информация о фильме
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Related video
Эта песня Шатунова оказалась пророческой: от слов мурашки по коже
Тест: какой у вас тип мышления?
Эту глупую ошибку в фильме «Иван Васильевич» замечают только образованные люди: проверьте себя
Свергнул короля Киркорова: главным артистом России провозгласили неоднозначного певца
Испортил образ: Киркоров сдал Нетребко с потрохами в самый неожиданный момент
Самые верные мужчины носят эти имена: их женам повезло
В таком можно жить: как выглядит личный вагон Киркорова, в котором он ездит по России
Эту странную рыбу в СССР любили все без исключения: сейчас никто не купит
Сына Королевой с невестой-стриптизершей унизили на Comedy Club: вот как это было
Ребенок непутевых родителей: единицы знают, что у Пугачевой есть приемный сын
До сих пор забыть не может: как сейчас выглядит бывшая жена Александра Серова
Старый фонд и убогая квартира: звезда «Татьяниного дня» подарила матери квартиру и привела народ в ярость
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше