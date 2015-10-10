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Фильм об американской школьной постановке некой вымышленной пьесы, посвященной английскому XVIII веку, мог бы оказаться вполне интересным, если бы не два непреодолимых обстоятельства, каждому из которых посвящена ровно половина действия. На протяжении всей первой половины оператор-любитель, по совместительству местный футболист, активно комментирует всё, что встречается ему на пути, и эти комментарии настолько всеобъемлюще имбецильны, что любой, кто удавил бы упомянутого субъекта, автоматически…