Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аддеролловые дневники Аддеролловые дневники
Киноафиша Фильмы Аддеролловые дневники Аддеролловые дневники, 2015: актеры и роли
The Adderall Diaries Аддеролловые дневники 2015 / США
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Аддеролловые дневники, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Памела Романовски Памела Романовски Pamela Romanowsky
В ролях
Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Эмбер Херд Эмбер Херд Amber Heard Джим Пэррак Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater Уилмер Вальдеррама Уилмер Вальдеррама Wilmer Valderrama Синтия Никсон Синтия Никсон Cynthia Nixon Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
«Он был бы в ужасе»: известная певица призвала наследников Градского покаяться
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Приложение киноафиши