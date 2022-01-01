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На семи ветрах
На семи ветрах, 1962: актеры и роли
На семи ветрах
1962 / СССР
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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На семи ветрах, 1962: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Станислав Ростоцкий
Stanislav Rostotsky
В ролях
Лариса Лужина
Вячеслав Тихонов
Леонид Быков
Клара Лучко
Михаил Трояновский
Вячеслав Невинный
Vyacheslav Nevinny
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